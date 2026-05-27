Un ex entrenador y un ídolo aseguran que la forma de contratar está mal ejecutada en la U, justo cuando Gago debe resolver el problema de fichajes.

Universidad de Chile tiene la oportunidad de traer tres refuerzos en la ventana de invierno del mercado de fichajes, teniendo en cuenta que Fernando Gago por primera vez podrá sumar jugadores de su gusto en su estilo.

Una situación que siempre traer problemas en la U, donde hay una orden dirigencial para cuidar el presupuesto a mitad de año, porque el gasto se hace a principios de temporada, lo que ha generado alejarse de los objetivos.

Drama que vivió el técnico Mauricio Pellegrino en 2023 cuando estaba por pelear el título, pero se tomó la decisión de no reforzar en gran medida, pese a la venta de Darío Osorio.

Una enseñanza que el campeón de la Copa Sudamericana con Lanús se encargó de contar a un referente de la U, dejando en claro que la política de los refuerzos está mal planteada desde la dirigencia de Azul Azul.

Mauricio Pellegrino estuvo la temporada 2023 en Universidad de Chile. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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Pellegrino asegura que la U no gasta a mitad de temporada en refuerzos

Fue Diego Rivarola, quien estuvo invitado al programa “Pelotazo al 10”, donde contó la sorpresa que se llevó Pellegrino como técnico de la U, cuando quiso sumar refuerzos.

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“Una conversación que tuve con Mauricio Pellegrino, cuando era el técnico de la U, y él me dijo acá hay algo que los dirigentes de la U no entienden, que una de las cosas que se dan es que a él no le traen refuerzos a mitad de año”, recordó.

“No entienden que cuando uno les pide refuerzos a mitad de año no significa que solamente van a ser para ganar el campeonato del segundo semestre, si no significa que al ganar el campeonato del segundo semestre ya tienes medio refuerzo, o la mitad de los refuerzos importantes, para una posible Copa Libertadores para que el año que viene, así no tengas que gastar tanto en refuerzos en enero“, profundizó.

En 2023 la U sólo trajo a Vicente Fernández como nuevo nombre, además que vendió a Darío Osorio, perdiendo un jugador clave que la hizo alejarse del objetivo del título.

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Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez fueron los refuerzos de mitad de temporada 2025 en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Rivarola le pone tarea a Fernando Gago con los refuerzos en la U

Diego Rivarola trae la historia de Mauricio Pellegrino a la actualidad, cuando a Fernando Gago le toque medirse con la dirigencia de Azul Azul por los refuerzos de mitad de temporada.

“Eso es inteligente, claro y, obvio, no parece que para los dirigentes de la U”, detalló el ex goleador de los azules, asegurando que hay problemas en cada temporada con el tema.

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“Le encontré mucha razón y sentido, cuando pides refuerzos que no se crea que es para el segundo semestre, estas ayudando para el año que viene. Si esto se hubiese hecho sistemático durante los años no se tendría que ir a buscar 6 o 7 refuerzos de categoría, porque puede pasar lo de este año que no funciona y tienes un margen de error para ir mejorando en un plantel con necesidades”, profundizó.

Por lo mismo, asegura que habrá tarea con el actual entrenador argentino, donde se espera tenga protagonismo con los fichajes: “Si le pregunto a Gago yo creo que me dice necesito 5 jugadores”.

Fernando Gago vivirá por primera vez la política de refuerzos de la U con Manuel Mayo. Foto: Diego Martin/Photosport

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¿Cuáles han sido los últimos refuerzos de mitad de temporada en U de Chile?

Universidad de Chile espera poder sumar tres nombres en la ventana de invierno del mercado de fichajes, algo que no siempre se cumple para los diferentes planteles.

Es más, para 2025, peleando para la Copa Sudamericana donde se llegó hasta las semifinales con el técnico Gustavo Álvarez, la dirigencia de Azul Azul trajo dos nombres: Sebastián Rodríguez y Felipe Salomoni.

En la temporada 2024 se celebró el arribo con bombos y platillos de Charles Aránguiz, quizás la gran excepción de la regla en la U, además de Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano y Antonio Díaz.

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En 2023 arribó solamente Vicente Fernández, que pasó sin pena ni gloria como jugador de la U, mientras que en la anterior (2022) estuvo Nery Domínguez, Emmanuel Ojeda y el portero Martín Parra.

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