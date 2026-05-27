A horas de que el entrenador argentino revele la nómina de los jugadores con los que enfrentará la próxima cita mundialista, entregó detalles de los motivos para dejar fuera al delantero.

Cada vez queda menos para el inicio del Mundial 2026 y este viernes Argentina dará a conocer la nómina oficial de jugadores con la que afrontará la cita planetaria. Sin embargo, ya existe una ausencia confirmada que ha llamado la atención: Paulo Dybala.

El delantero de 32 años de la Roma no fue incluido en la lista definitiva de 26 futbolistas de Lionel Scaloni. Fue el propio entrenador quien explicó las razones de su decisión respecto al atacante, que pese a su extensa trayectoria en el fútbol europeo, nunca logró consolidarse plenamente en la selección albiceleste.

El motivo que dejó fuera de la selección a Dybala

En entrevista Dsport, el DT se refirió a la ausencia del delantero reveló que se debe a un tema de constancia en el rendimiento. “Paulo es un gran jugador, volvió de una manera excepcional con su club. Pero hay chicos que en esa posición se han consolidado”.

Asimismo señala: “Miramos el presente y lo que nos pueden dar en el futuro, y hoy hay otros chicos que nos pueden aportar”.

El jugador no será parte del Mundial. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

“La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel”.

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El presente de Dybala

En la última temporada con la Roma, el delantero argentino ha atravesado meses complejos marcados por las lesiones. Dybala se perdió 14 partidos debido a una operación de rodilla, a lo que anteriormente se sumaron problemas en el muslo y una lesión en el músculo flexor de la pierna.

Además, su rendimiento también se vio afectado, ya que en 22 encuentros disputados apenas registró dos goles y siete asistencias, números alejados de los mejores momentos de su carrera.

En síntesis:

El delantero Paulo Dybala quedó fuera de la lista de Argentina para el Mundial 2026.

El seleccionador Lionel Scaloni no incluyó al atacante en la nómina de 26 futbolistas.

El atacante registró dos goles y siete asistencias en 22 partidos con la Roma.

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