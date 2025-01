El argentino Paulo Dybala se encuentra atravesando un muy buen momento en la Roma en donde a fin de diciembre el jugador fue seleccionado como el mejor de la Serie A. La carrera del cordobés sigue en alza y, por lo mismo, ha compartido espacio con grandes figuras dentro de la cancha revelando quién es su favorito.

Durante un streaming en donde participó junto al influencer Coker y su compañero en la selección argentina, Leandro Paredes, la ‘Joya’ respondió a la pregunta de quién es el mejor jugador con el que ha compartido.

Paulo Dybala escoge al mejor jugador

“Sin Leo (Messi), a mi gusto Pogba. Era muy bueno”, comenzó señalando, para luego nombrar también a Dani Alvez. “Muy picante, calidad, líder, iba al frente, ganador”.”, comentó sinceramente el argentino quien compartió con el francés en la Juventus.

Dybala siempre ha manifestado su cariño por el jugador que actualmente se encuentra alejado de las canchas tras una fuerte sanción.

Pogba reveló en el mes de octubre a Talksport que el argentino es uno de los que más lo ha apoyado luego de su retiro temporal.

Mientras hablaba de la reacción del público tras la sanción, señaló: “El cariño de la afición nunca ha faltado. No pude tener contacto con los miembros de la Juve por cuestiones legales. Muchos compañeros pasados y actuales siempre me han apoyado. Cuadrado me llamaba cada dos días y siempre me hacía reír.

“Dybala me ha mandado muchos mensajes. Y luego Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… No esperaba tantos, también porque cada uno de nosotros tiene sus propios problemas en la vida diaria”, expresó.

El seguidor más famoso de Dybala

Una sorpresa entre los fans fue la presencia del actor de Hollywood, Timothée Chalamet, quien a través de sus redes sociales compartió una foto con la ‘Joya’ y un mensaje en donde señaló: “Muchas gracias a todos. Ahora nos vamos, vamos a salir corriendo del escenario, vamos a ir directos al partido de la AS Roma y a alentar a Paulo Dybala”.

