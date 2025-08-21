Menos de 24 horas han pasado desde los terribles hechos que sucedieron en el estadio Libertadores de América en el marco del duelo por los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile y ya hay una sanción conocida para el cuadro local.

Así es, porque desde Argentina avisan que la justicia trasandina actuó rápidamente tras los graves incidentes y recientemente anunció un castigo para el elenco local.

La primera sanción a Independiente tras los hechos ocurridos ante la U:

Pocas horas después de la cancelación del encuentro, el medio Bolavip de Argentina informó que la Justicia tomó su primera decisión: clausurar la Tribuna Sur Alta , sector donde estuvo presente la hinchada universitaria este miércoles y el lugar donde ocurrieron las principales agresiones por parte de la barra local a la hinchada visitante.

ver también Tragedia en Avellaneda: Presidente Boric envía a Ministro a Buenos Aires para acompañar a chilenos heridos

De acuerdo a lo informado por el periodista trasandino, Germán García Grova, la decisión se tomó para “resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles”.

Vale señalar que, esta sanción es de carácter judicial y está relacionado con penas civiles, por tanto, va en paralelo con lo que pueda decidir en las próximas horas CONMEBOL, cuyos castigos están más asociados a lo deportivo o a lo monetario.

Las sanciones que arriesgan Independiente y U. de Chile en CONMEBOL:

De acuerdo a lo informado en el reglamento Disciplinario de la Conmebol en su artículo 18, Independiente y Universidad de Chile arriesgan las siguientes sanciones:

Publicidad

Publicidad