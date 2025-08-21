Es tendencia:
Copa Sudamericana

¡Oficial! La primera sanción a Independiente tras los incidentes con hinchas de U. de Chile

Desde Argentina adelantan que la Justicia ya actuó tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América.

Por Franco Abatte

En Argentina tomaron la primera medida contra Independiente tras los hechos ocurridos ante la U.
Menos de 24 horas han pasado desde los terribles hechos que sucedieron en el estadio Libertadores de América en el marco del duelo por los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile y ya hay una sanción conocida para el cuadro local.

Así es, porque desde Argentina avisan que la justicia trasandina actuó rápidamente tras los graves incidentes y recientemente anunció un castigo para el elenco local.

La primera sanción a Independiente tras los hechos ocurridos ante la U:

Pocas horas después de la cancelación del encuentro, el medio Bolavip de Argentina informó que la Justicia tomó su primera decisión: clausurar la Tribuna Sur Alta, sector donde estuvo presente la hinchada universitaria este miércoles y el lugar donde ocurrieron las principales agresiones por parte de la barra local a la hinchada visitante.

De acuerdo a lo informado por el periodista trasandino, Germán García Grova, la decisión se tomó para “resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles”.

Vale señalar que, esta sanción es de carácter judicial y está relacionado con penas civiles, por tanto, va en paralelo con lo que pueda decidir en las próximas horas CONMEBOL, cuyos castigos están más asociados a lo deportivo o a lo monetario.

Las sanciones que arriesgan Independiente y U. de Chile en CONMEBOL:

De acuerdo a lo informado en el reglamento Disciplinario de la Conmebol en su artículo 18, Independiente y Universidad de Chile arriesgan las siguientes sanciones:

  1. Advertencia.
  2. Reprensión, amonestación o apercibimiento.
  3. Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).
  4. Anulación del resultado de un partido.
  5. Repetición de un partido.
  6. Deducción de puntos.
  7. Determinación del resultado de un partido.
  8. Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.
  9. Cierre total o parcial del estadio.
  10. Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.
  11. Obligación de jugar un partido en un tercer país.
  12. Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.
  13. Retirada de un título o premio.
  14. Retirada de licencia.
  15. Prohibición de venta y/o compra de boletos.
