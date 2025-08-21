La tragedia ocurrida la noche de este miércoles en el duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, continúa generando repercusiones.

El violento episodio, que incluyó linchamiento a aficionados chilenos por parte de la barra brava del Rojo, destrozos al estadio por parte de la hinchada visitante y un sin número de situaciones lamentables concluyó, y ahora los ojos están centrados en las eventuales sanciones que caerán sobre ambos clubes.

En este contexto, el periodista nacional, José Fernández Pumarino, utilizó su cuenta de X (@fernandez_puma) para adelantar los duros castigos que arriesgan la Universidad de Chile e Independiente. Todo esto tras conversar con personeros de CONMEBOL.

Las duras sanciones que vaticinan para la U e Independiente

Según las revelaciones de Fernández Pumarino, los castigos que se discuten son la eliminación de ambos clubes de la Copa Sudamericana 2025 , además de la aplicación de altas multas económicas . A esto se suma que los equipos deberán jugar sus próximos ocho partidos (internacionales) como locales sin público .

No obstante, en medio de la gravedad de estas medidas, el periodista compartió una noticia deportiva “alentadora” para la Universidad de Chile. En el mismo tuit, agregó que la sanción más grave que se había barajado en horas de la noche, la que se refiere a la “prohibición de jugar torneos internacionales 2026”, solo se considera un “castigo máximo” y, por tanto, “hoy no tiene asidero”.

En el caso de se produzcan estas sanciones, cobra una relevancia histórica, ya que estas medidas no solo provocarían la expulsión de un equipo del torneo, castigo infinitamente más duro que el de Colo Colo-Fortaleza, por ejemplo, sino que la eliminación de la Universidad de Chile y de Independiente.

Así, ambos clubes deberán enfrentar severas consecuencias tras los trágicos hechos ocurridos, marcando así un precedente disciplinario firme y enviando una señal contundente contra la violencia en el fútbol sudamericano.