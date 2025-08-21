Una terrible tragedia ocurrió durante el partido por la vuelta entre Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana en donde tras incidentes entre ambas barras, que dejó un saldo de 19 heridos y 97 detenidos, el partido debió ser cancelado.

El partido se encontraba empatado por la cuenta mínima, lo que le daba la clasificación a los azules a los cuartos de final de la competencia, sin embargo, incidentes en la galería comenzaron luego de que decenas de hinchas de Independiente ingresaron al sector en donde estaba la barra chilena a agredirlos con objetos contundentes.

Ante esto, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, criticó con dureza al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, por sus declaraciones postpartido, quien señaló: “Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. La gente de seguridad, de Conmebol y de la ‘U’, si se pone una mano en el corazón, hay un claro responsable acá, que es la gente de la ‘U”.

La fuerte crítica de Michael Clark a Independiente

Ante esto, el presidente de Azul Azul fue tajante en responder en conversación con los medios que esas declaraciones: “No están a la altura, yo creo que es una muestra, una deshumanización de lo que pasó”.

“Estar preocupados de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos, creo que no corresponde y habla muy mal de ellos“.

Asimismo crítico fuertemente la organización de Independiente y comparó lo que pasó en el partido de ida. “Cuando ellos fueron a Santiago no les pasó nada, la seguridad estuvo ahí, las barras estaban separadas por un colchón, había guardias, policías, etc. Y si uno mira hoy día qué es lo que pasó, finalmente las barras estaban juntas, no había mallas, no había guardias, no había la policía”.

“Cuando sacan a la gente de la U, quedan unos pocos, y es bastante inexplicable… Se meten 100, 150 personas y empiezan a pegarle a la gente de la ‘U’, no aparece nadie, entonces es muy lamentable”.

