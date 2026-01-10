Universidad de Chile vivió un complejo momento en su nuevo ciclo al mando de Francisco Meneghini, cuando le comunicó a Leandro Fernández que no será considerado para la temporada 2026.

Una información que voló rápidamente desde el Centro Deportivo Azul hasta el estadio Monumental, donde Colo Colo vio una oportunidad a la mano en el mercado de fichajes.

Así al menos lo detalla el sitio Emisora Bullanguera, quienes entregan detalles de un llamado teléfono que recibió el delantero argentino cuando esperaba por ofertas para emigrar.

En ese sentido, dejan en claro que fue Aníbal Mosa, el propio presidente de Colo Colo, quien intentó convencerlo con una oferta muy jugosa, aunque recibió la negativa de Fernández.

Leandro Fernández se fue de Universidad de Chile luego de ser cortado por el nuevo DT. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Leandro Fernández rechazó un llamado de Colo Colo

Leandro Fernández rechazó una propuesta informal que realizó Colo Colo para quedarse con su carta, una vez que quedó en libertad desde Universidad de Chile para 2026.

En ese sentido, detallan que hubo un contacto telefónico directo con el delantero, teniendo en cuenta que era una oportunidad a la mano para el cuadro albo en el Monumental.

“Al otro lado de la línea estaba el presidente Aníbal Mosa, quien intentó convencerlo de sumarse a los albos en el estadio Monumental”, explican en la información.

“Una oportunidad que la prensa rumoreó en las últimas horas, pero que efectivamente tuvo una breve conversación, donde se le ofreció un sueldo más alto del que ganaba en la U”, algo que el delantero rechazó por sentirse muy identificado con los azules.

