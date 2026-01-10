Leandro Fernández regresó a su país, luego de salir de Universidad de Chile porque el técnico Francisco Meneghini le confirmó que no será considerado para la temporada 2026.

Con un año más de contrato, el delantero partirá a Argentinos Juniors, dejando en el pasado su historia como jugador azul, donde prometió regresar un día en su carrera.

Pero hubo un interesado que quiso tener en sus filas a Fernández, una vez que se hizo público que no continuaría en la U, con un particular llamado telefónico a su celular desde Colo Colo.

Según reveló el sitio Emisora Bullanguera, fue Aníbal Mosa quien se comunicó, con una oferta de sueldo más alto que en la U, lo que fue rechazado por estar identificado con los azules.

¿Qué dijo Leandro Fernández de llamado de Colo Colo?

Pero fue el mismo Leandro Fernández quien fue consultado por la situación, justo antes de viajar a Buenos Aires, donde decidió hablar por última vez con los medios de comunicación.

Fue en una de las preguntas donde se le puso el foco en el interés de Colo Colo en querer contar con sus servicios, mientras Fernández trataba de caminar rápido por el aeropuerto.

“Prefiero no hablar de eso“, comentó para luego desaparecer entre los hinchas e ingresar a la sala de embarque, donde lo esperaba su familia para partir a Argentina.

