Colo Colo dejó atrás la celebración por su triunfo ante Audax Italiano y ya pone la mira en su próximo desafío en la Liga de Primera, donde enfrentará a Huachipato en un duelo clave para seguir en la cima del torneo.

El equipo de Fernando Ortiz quiere mantener su buen momento, mientras el técnico define si repite el esquema del último partido, pero hay un detalle no menor y es la inusual programación del encuentro, porque el choque entre Albos y Siderúrgicos quedó fijado para el día lunes a las 20:30, pese a que ninguno de los dos clubes está compitiendo en torneos internacionales.

El inesperado motivo por el que Colo Colo jugará un lunes

La razón es el cambio de programación de Lollapalooza Chile, festival que se realiza todos los años en esta época y esta vez será entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins, Santiago.

Debido a la gran convocatoria que genera el evento, las autoridades evitaron que coincidiera con otro espectáculo masivo como lo es un partido de Colo Colo. La decisión se tomó por seguridad y disponibilidad de Carabineros, ya que ambos eventos requieren un amplio despliegue policial.

A raíz de esto, es que el duelo del Cacique se reprogramó para el día lunes, lo que generó de inmediato una serie de críticas en el fútbol chileno. Pero la polémica creció cuando el periodista Danilo Díaz reveló que la Mesa de Programación Carabineros de Chile planteó evitar que los partidos de los tres clubes grandes se jueguen a las 20:00 horas, para reducir el desgaste del personal policial.

“Carabineros ha planteado que no van a jugar más a las 20:00 horas los tres grandes. Argumentaron que el personal sale muy cansado, que está agotado”, explicó el comunicador.

De esta forma el partido del Cacique con los acereros será el 16 de marzo desde las 20:30 hrs en el Estadio Monumental, posterior al duelo del plantel femenino frente a Magallanes a las 17:00 hrs.

