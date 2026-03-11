El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona tendrá un nuevo retraso. El tribunal argentino resolvió postergar el inicio del debate oral que estaba previsto para el día 17 de marzo.

La decisión se tomó por el tribunal luego de una solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes. Estos pidieron modificar el cronograma del proceso que busca esclarecer el fallecimiento del ídolo argentino.

De esta manera, el juicio comenzará finalmente el 14 de abril en el Tribunal N°7 de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. El organismo está compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Este nuevo proceso se realizará luego de que el primer juicio se anuló por el accionar de una de las magistradas del tribunal, lo que obligó a reiniciar el procedimiento judicial relacionado con la muerte del histórico futbolista.

Diego Maradona es recordado a las afueras del estadio del Napoli, hoy conocido como Stadio Diego Armando Maradona

Proceso con decena de testigos

Según la resolución judicial, el nuevo juicio contará con dos audiencias semanales, aunque no se descarta que puedan sumarse más jornadas dependiendo del desarrollo del proceso y de la producción de pruebas durante el debate.

Uno de los puntos clave del nuevo juicio será la declaración de testigos. El Ministerio Público Fiscal citó finalmente a 90 personas para que entreguen su testimonio en el proceso.

Inicialmente la lista contemplaba 178 testigos, pero se decidió reducir. “La reducción significativa del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate”, argumentaron los jueces.

