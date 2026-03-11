Guillermo Barros Schelotto recurrió a Diego Valdés en Vélez Sarsfield justo al mismo tiempo en que sacó a su compatriota chileno Claudio Baeza por un problema físico. “Es una contractura, nada importante”, dijo el director técnico sobre el Serrucho.

“Calculo que en dos o tres días estará a disposición para el partido con Platense”, agregó el Mellizo Barros Schelotto sobre el volante central surgido en las divisiones inferiores de Colo Colo. Una buena noticia para el duelo siguiente que tendrá el Fortín en la Liga Profesional de Argentina 2025.

Y el ex entrenador de Lanús y Boca Juniors quedó sonriente por la actuación de Valdés. Ya había valorado varias veces su exquisita calidad técnica. Lo volvió a hacer luego de este empate 1-1 frente a Tigre. “Estuvo poco tiempo, entró en el minuto 33-34 del segundo tiempo”, detalló el Melli.

Diego Valdés jugó algunos minutos en el empate de Vélez. (Foto: Vélez Sarsfield).

“Pero lo poco que estuvo ves la condición que tiene de tratar de manejar la pelota de 3/4 de la cancha hacia adelante. Se lesionó lamentablemente en un muy buen momento de él. Esperemos que vuelva a ese nivel pronto”, agregó el adiestrador velezano. De todas formas tuvo razones para hacer un balance positivo para el enganche formado en el Audax Italiano.

ver también Sorpresa total: Claudio Baeza confiesa en Argentina que admira a Charles Aránguiz

Barros Schelotto felicita a Diego Valdés por su vuelta en Vélez

Guillermo Barros Schelotto le dio un espaldarazo de confianza a Diego Valdés en Vélez Sarsfield, pues valoró que se integrara rápidamente a un partido que tenía un ritmo alto. “Fue de mucha intensidad, de poco juego y mucha lucha”, aseguró el Mellizo.

Publicidad

Publicidad

“La bancó bien, físicamente está bien. Veremos si está el sábado para arrancar contra Platense”, anticipó el director técnico de Vélez, quien seguramente pensará si vale la pena arriesgar a Baeza desde el inicio ante el Calamar. El calendario está muy ajetreado en la Liga Profesional de Argentina y quizá lo mejor sea resguardarlo.

Diego Valdés en acción por la Roja en las Eliminatorias 2026. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por lo pronto, el ex DT de Boca tiene tiempo de corregir detalles: visitarán a Platense este sábado 14 de marzo a contar de las 19 horas. Una semana más tarde, el Fortín tendrá que recibir a Lanús en el estadio José Amalfitani.

Publicidad

Publicidad

ver también “¿Me trataste de rústico?” Baeza saca carcajadas en su conferencia en Vélez por una respuesta

Revisa el compacto del 1-1 entre Tigre y Vélez Sarsfield

Así va Vélez en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Vélez Sarsfield lidera la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2026 al cabo de 9 fechas.

Publicidad