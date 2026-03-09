Lawrence Vigouroux demostró una vez más por qué su rendimiento en el Swansea City lo tiene encumbrado entre los arqueros top de la segunda división en el fútbol de Inglaterra. El portero titular de la selección chilena estuvo presto, rápido y ágil para dejar una tapada espectacular.

Fue en la victoria por 2-0 de los Cisnes frente al Stoke City en la 36° jornada de la Championship. Sirvió para mantener el empate sin goles. Un centro de Lamine Cissé encontró la cabeza de Ashley Phillips. La pelota parecía con destino inexorable de red.

Pero un vuelo y un manotazo espectacular de Vigouroux salvó al Swansea. Una tapada ad-hoc al nivel que ha mostrado el golero de 32 años, donde ya lleva una temporada y media. Con esa salvada gigante, el ex Tottenham Hotspur, Liverpool y Everton de Viña del Mar se confirmó como uno de los mejores de la competencia.

Una toma de la tapada espectacular de Vigouroux ante el Stoke City. (Captura Swansea City).

Y en varios ítems de revisión que contabiliza WyScout, una plataforma tecnológica usada por varios clubes en el mundo para hacer visorías a diversos jugadores y rivales. Por ejemplo: Vigouroux es el segundo portero con más tapadas en la liga con 112. Sólo es superado por el croata Ivor Pandur, del Hull City, quien contabiliza 129.

Vigouroux es uno de los líderes en el ranking de tapadas en la Championship. (Foto: WySCout).

Inglaterra: Lawrence Vigouroux salva al Swansea y destaca en varios ítems de la Championship

Lawrence Vigouroux ha sido un bastión indiscutido del Swansea y ha disputado los 36 encuentros que van en la segunda división de Inglaterra, certamen donde es uno de los arqueros más destacados. Y en más de algún aspecto, como los pases largos.

Otro registro que tiene a Vigouroux entre los top. (Foto: WyScout).

Con 385 aciertos, Vigouroux es el quinto mejor ubicado en ese registro, que una vez más lidera el croata Ivor Pandur. El balcánico asoma en el 3° puesto en el conteo de los goles evitados en promedio por cada partido con 3,12. En tanto, el seleccionado chileno cierra el top 5 con 2,24 de puntuación en ese registro.

Por si eso fuera poco, Lawrence Vigouroux está metido en la primera línea de goleros en un equipo que está lejos de los puestos de avanzada: Swansea se ubica en el 14° lugar liguero con 49 puntos, aunque una buena racha todavía los puede hacer soñar con un boleto en la liguilla de ascenso. Quedan 10 fechas en este larguísimo certamen de 46 encuentros. Este miércoles 10 de marzo, el cuadro galés visitará al Portsmouth para seguir con triunfos a las 16:45 horas.

Lawrence Vigouroux recibió varias felicitaciones tras su espectacular tapada. (Captura Swansea City TV).

Revisa el compacto del triunfo de Swansea vs Stoke City

Así va el Swansea City en la tabla de posiciones de la Championship

Swansea City aún puede soñar con la postemporada en la Championship, pero debe encadenar buenos resultados en las 10 fechas que quedan.

