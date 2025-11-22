Ben Brereton tuvo una doble fecha FIFA dulce con la selección chilena, pero un fuerte encontrón con el árbitro en su regreso a la Championship. Para colmo, su equipo cayó como local por 2-3 ante el Watford. El atacante chileno-inglés fue titular en el Derby County.

Y cuando corrían 58 minutos del encuentro, Big Ben no pudo controlar su rabia por una decisión arbitral. Todo fue a raíz de una disputa de balón de su compañero Patrick Agyemang ante el defensor central Matthew Pollock, quien forcejeó con el estadounidense al punto que lo tiró al piso.

Esa acción le pareció falta a Brereton, quien abrió sus manos mientras esperaba el pitazo del juez, Gavin Ward. Pero esa sanción nunca llegó. Por ende, Big Ben corrió hacia donde estaba el réferi para hacerle saber su molestia. De inmediato el volante gambiano Ebou Adams le dio un fuerte empujón al ariete de la Roja.

Ben Brereton no podía creer que el árbitro no pitó falta. (Captura).

Quería evitar el castigo de Ward, que de todas maneras sacó la tarjeta amarilla para el ex delantero del Southampton y el Villarreal de España. En aquel momento, el Derby County ganaba 2-0 gracias a un golazo de Dion Sanderson y otro tanto del zaguero noruego Sondre Langas. Fue un pésimo augurio para el elenco local.

Ebou Adams quiso evitar la amonestación de Brereton. No lo logró. (Captura).

Brereton es reemplazado tras volver de la selección chilena y estallar con el árbitro

Ben Brereton alcanzó a estar 12 minutos más sobre el campo de juego, pues el DT del Derby hizo su selección y seguramente la amarilla que le sacó el árbitro perjudicó al chileno. El cronómetro marcaba los 70′ cuando Kayden Jackson saltó al campo de juego por Ben 10.

El Watford ya había logrado descontar. Y sobre el final, un doblete de Edo Kayembe sentenció el triunfo para el cuadro visitante, que igualó los 23 puntos que tenía su rival de turno en la segunda categoría del fútbol inglés. Una jornada para el olvido tuvo Ben 10.

Otro seleccionado chileno que no la pasó para nada bien en la Championship fue Lawrence Vigouroux, quien tuvo una tapada espectacular en la caída por 3-0 del Swansea City frente al Bristol City como visitante. Aunque también un par de respuestas que no fueron del todo sólidas en los primeros dos goles.

El espectacular tapadón de Lawrence Vigouroux. (Captura).

Revisa el compacto del triunfo de Watford ante Derby County

Así quedó el Derby County en la tabla de la Championship 25-26 en Inglaterra

Derby County marcha en el 12° lugar de la Championship inglesa al cabo de 16 partidos en los que reunió 23 puntos. Quedan 30 fechas en disputa en la segunda categoría de aquel país.

