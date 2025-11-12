Ben Brereton dio una de las grandes sorpresas del más reciente mercado de fichajes en Europa, cuando se reveló que salía del Southampton y llegaba a préstamo a uno de sus rivales de la Championship, el Derby County.

El equipo suma una racha y suma 5 victorias seguidas posicionándose en el décimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que los Rams continúan en la búsqueda de posicionarse en los primeros puestos de la Championship con el anhelo de subir a la Premier League.

El presente de Ben Brereton en el Derby County

Tras la última victoria de los Rams contra el Blackburn Rovers por 2 a 1, Brereton fue titular, pero salió de la cancha al minuto 70.

El medio DerbyTelegraph le dio a Ben una calificación de 7 señalando que “tuvo un potente disparo que Michael Cooper desvió por encima del larguero, pero tuvo que trabajar mucho sin balón. Su esfuerzo fue impecable y se entregó por completo al partido”.

El jugador chileno llegó este año a préstamo al Derby County/Getty Images)

Ahora, a meses de su llegada, el desempeño de la figura de la Selección Chilena no ha convencido del todo a la hinchada debido a la falta de gol y solamente ha podido convertir en una ocasión de 10 encuentros jugados.

Asimismo, los otros delanteros del equipo pasan por una situación similar. Patrick Agyemang lleva 2 goles en 11 encuentros y Rhian Brewter suma 1 tanto en 9 partidos. Ambos jugadores, igual que Ben, llegaron este año al equipo.

Por otra parte, una situación muy distinta vive Carlton Morris, otro atacante que se sumó este año al equipo en donde lleva la importante racha de 10 goles en 15 partidos.

Esto lo que lo posiciona entre los goleadores del torneo inglés, empatando en el primer lugar de goleadores de la Championship junto a Brandon Thomas-Asante

