Se esperaba que este fin de semana, el delantero Ben Brereton viera acción con el Derby County en la fecha nueve del Championship en Inglaterra, previo a sumarse a la Selección Chilena para el encuentro amistoso ante Perú en La Florida.

La situación era ideal, pues hace una semana anotó su primer gol con su nuevo club para la igualdad por 1-1 ante Wrexham, a pesar de las críticas fuertes que recibió tras no sobresalir en el empate del último martes como local ante Charlton.

Sin embargo, para sorpresa de los hinchas chilenos que esperaban ver en cancha a Ben Brereton, el delantero no fue citado para el duelo que Derby County tiene ante Southampton, su ex equipo. Todo por una insólita regla que existe en Inglaterra.

¿Por qué no pudo jugar Ben Brereton?

La English Football League (EFL), organismo que maneja las categorías inferiores del fútbol en ese país, impuso entre sus normativas que un futbolista será “inelegible” para jugar en sus competiciones por una particular razón.

Esa es que cuando un jugador está a préstamo en otro equipo de la misma categoría, éste no podrá jugar ante tal club, salvo que en el acuerdo entre las instituciones quede estipulado en el contrato que lo pueda hacer. Todo para “evitar conflictos de intereses“.

Por el hecho de que la ficha de Ben Brereton le pertenece a Southampton, al no haber un convenio previo con Derby County, se le prohibió ver acción este fin de semana. Una pésima noticia para La Roja con miras al próximo amistoso internacional.

Los números del chileno en Derby County

Desde su llegada a esta institución para la presente temporada, entre Championship y Copa de la Liga en Inglaterra, Ben Brereton disputó un total de 413 minutos en cancha durante seis juegos, en los que registra un gol y una tarjeta amarilla.

¿Cuándo sería su próximo juego?

Por la fecha 11 de la segunda división inglesa, el Derby County del chileno jugará el sábado 18 de octubre, desde las 8:30 horas (de nuestro país), para visitar al Oxford United.

