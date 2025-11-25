En racha: el golazo de Marcelino Núñez que lo acerca a la Premier League

El volante chileno Marcelino Núñez declaró que cambió a Norwich City por Ipswich en el Championship inglés para tener chances de subir a la Premier League. Aquello se está cumpliendo.

El volante chileno vive un lindo momento en The Blues, porque marcó en la importante victoria por 2-0 de su equipo ante Hull City en calidad de visita.

El seleccionado nacional abrió la cuenta para Ipswich a los 69 minutos, sorprendiendo a todos, debido a que su anotación fue mediante un certero golpe de cabeza. La segunda estocada del equipo del formado en Universidad Católica fue obra de Chuba Akpom.

ver también El impactante valor de mercado que le pone a Carlos Palacios prestigioso centro de estudios

Marcelino Núñez sueña con el ascenso a la Premier

La victoria le permite al cuadro de Marcelino Núñez trepar posiciones en el Championship, porque quedó en un expectante cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, aunque muy lejos del Coventry City.

El mediocampista jugó como volante creativo y llegó a su tercera conquista en el torneo, luego del doblete que hizo frente a QPR de tiro libre.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Núñez no fue el único chileno en ver acción, porque el Derby County con Ben Brereton todo el partido en la cancha le ganó por 2-1 a Swansea, donde fue el arquero Lawrence Vigouroux.

El cuadro de Ben quedó en la sexta plaza con 26 unidades, mientras que el cuadro del portero está 20° con apenas 17 puntos.

ver también Descueran a River Plate por tirar a la basura más de 52 millones de dólares: “Inconcebible”

La tabla de posiciones del Championship inglesa

Publicidad