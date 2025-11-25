Es tendencia:
Championship

En racha: el golazo de Marcelino Núñez que lo acerca a la Premier League

El volante chileno atraviesa por el mejor momento de la temporada y fue clave en la victoria de Ipswich en el Championship.

Por Carlos Silva Rojas

Marcelino Núñez marcó un gol clave de cabeza.
Marcelino Núñez marcó un gol clave de cabeza.

El volante chileno Marcelino Núñez declaró que cambió a Norwich City por Ipswich en el Championship inglés para tener chances de subir a la Premier League. Aquello se está cumpliendo.

El volante chileno vive un lindo momento en The Blues, porque marcó en la importante victoria por 2-0 de su equipo ante Hull City en calidad de visita.

El seleccionado nacional abrió la cuenta para Ipswich a los 69 minutos, sorprendiendo a todos, debido a que su anotación fue mediante un certero golpe de cabeza. La segunda estocada del equipo del formado en Universidad Católica fue obra de Chuba Akpom.

Marcelino Núñez sueña con el ascenso a la Premier

La victoria le permite al cuadro de Marcelino Núñez trepar posiciones en el Championship, porque quedó en un expectante cuarto lugar de la tabla con 27 puntos, aunque muy lejos del Coventry City.

El mediocampista jugó como volante creativo y llegó a su tercera conquista en el torneo, luego del doblete que hizo frente a QPR de tiro libre.

Núñez no fue el único chileno en ver acción, porque el Derby County con Ben Brereton todo el partido en la cancha le ganó por 2-1 a Swansea, donde fue el arquero Lawrence Vigouroux.

El cuadro de Ben quedó en la sexta plaza con 26 unidades, mientras que el cuadro del portero está 20° con apenas 17 puntos.

La tabla de posiciones del Championship inglesa

