Arturo Vidal no pasa su mejor momento en Colo Colo, justo cuando el equipo ha comenzado a encontrar resultados. En este contexto, el King recordó un pasado glorioso para él.

Mientras los Albos han protagonizado un repunte en la Liga de Primera que les permite volver a ilusionarse con ir a la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, Vidal ha sido un actor secundario y su polémica frase tras ser suplente ante Unión La Calera, le ha costado numerosas críticas.

El recuerdo de Arturo Vidal

Luego de la victoria ante los Cementeros, Arturo Vidal afirmó que no había ningún jugador sobre él y que solo estaba en la banca por problemas físicos. Esto generó molestias en el medio, ya que el volante fue acusado de “soberbio”. Además, ha funcionado bien el mediocampo de Colo Colo con Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro.

Para colmo de males, el King se ganó una evitable amarilla contra La Calera y no podrá estar en la “final” ante Cobresal, donde podría definirse quién clasificará a la Copa Sudamericana. No es el mejor momento para el oriundo de San Joaquín.

En medio de todo esto, Arturo Vidal usó sus redes sociales como acostumbra y subió un recuerdo muy feliz. En la previa a que Bayern Múnich visite a Arsenal por la UEFA Champions League, el King comentó la vez que fue figura en este duelo disputado en el Emirates Stadium.

“Qué recuerdos de este estadio en Champions League. Dos goles metí”, escribió en alusión al recinto ubicado en Londres. El partido del que habla Vidal ocurrió en 2017 por los octavos de final, cuando los bávaros golearon por 5-1 a los Gunners. Robert Lewandowski, Arjen Robben, Douglas Costa y el King en dos ocasiones anotaron para la visita. Alexis Sánchez estaba en Arsenal.

Arturo Vidal usó la publicación para apoyar a Bayern Múnich, donde jugó entre 2015 y 2018, pero no le salió bien, ya que en esta ocasión los alemanes perdieron por 3-1 ante el Arsenal de Mikel Arteta.