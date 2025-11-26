Arturo Vidal nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, por sus últimos dichos tras iniciar en la banca en el último partido de Colo Colo, asegurando que ningún compañero tiene mejor nivel.

“Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”, dijo el King, donde hasta Fernando Ortiz salió al paso y dijo que nadie corre con ventaja.

Esta vez, fue Claudio Borghi quien tomó la palabra y fiel a su estilo se las cantó claritas al King. Durante el programa “A veces hablamos de Fútbol”, de Picado TV, el Bichi le mandó directo recado.

¿Sigue siendo Vidal el mejor? Borghi responde

Claudio Borghi salió al paso de los controvertidos dichos de Arturo Vidal sobre ser el mejor en su puesto en Colo Colo. El ex DT albo le pegó una sutil repasada al volante debido a su momento en cancha.

Vidal en la banca en el último duelo /Photosport

“Él (Vidal) puede declarar lo que quiera conveniente. El tema está en que cuando decís ‘soy el mejor’ es porque la gente lo está olvidando. No deberías decirlo, la gente debería darse cuenta sola”, disparó el Bichi.

Pero no se quedó ahí, ya que el ex entrenador de Arturo Vidal en Colo Colo y la Roja aseguró que la gente dice, “¿quién es el mejor? Ese, listo, ya está. Cuando ves comentarios y dicen ‘Vidal ya no está…'”.

“El tema está en que el entrenador toma decisiones y esas declaraciones da la impresión de que si quieres ser mal pensado, van dirigidas al entrenador (Fernando Ortiz)”, cerró.