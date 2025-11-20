La selección chilena mostró una mejor cara en Rusia, al ganarle a la selección local y a Perú. Eso mientras todos siguen a la espera de la gran resolución que debe tomar la Federación de Fútbol: designar al nuevo DT de la Roja.

Quien analizó este escenario fue Claudio Borghi, quien en entrevista con Redgol asegura que no deben darse tantas vueltas los dirigentes, pues la solución está a la mano.

La palabra de Borghi sobre el próximo entrenador de Chile

“Yo creo que los entrenadores chilenos están capacitados. Vivo hace años acá y no entiendo por qué no buscan a un chileno que esté capacitado. Estamos hablando de fútbol, no de energía nuclear. Y después hay que dejarlo trabajar tranquilo”, sostuvo el Bichi.

Borghi respalda el trabajo de Nico Córdova

-¿Es difícil además convencer a un técnico de prestigio internacional?

Hay que sacar cuentas. ¿Tiene plata la Federación para ir a buscar a un DT internacional? ¿Tendrá un proyecto parecido al de Chile? Y además debemos saber qué eliminatorias vamos a jugar, si será un formato diferente. Hay que sacar cuentas antes de invertir.

-¿La opción de Córdova vuelve a estar vigente tras el apoyo de los jugadores y los buenos resultados?

Córdova tenía otro semblante en estos partidos, otra tranquilidad, eso es bueno. Porque vi cosas denigrantes con técnicos de Centroamérica. Mira a Rueda que se puso a llorar. Hay que bajar los decibeles, los ataques, las preguntas. Hoy todos opinan, pero que sea con fundamento.

-¿Sientes que se ataca mucho a Córdova siendo que no es el responsable de la crisis del fútbol chileno?

Te hincha las bolas que todos los días debas defenderte de ataques, de una doble intención, de preguntas. Córdova se hizo cargo de la Sub 17, la Sub 20 y la selección mayor. No hay otro entrenador así en el mundo, queremos que haga todo el trabajo que le corresponde a un equipo caro y potente. Ponemos mucha exigencia.

-También ha sonado el Fantasma Figueroa, pero dicen que su personalidad sería un problema. ¿Te gusta ese nombre?

Si vamos a juzgar personalidades estamos mal. Hay que juzgar capacidades. Figueroa es un buen nombre, pero hay que ver quién va a contratar en la ANFP, porque a Milad le queda un año de mandato y va a contratar por cuatro. Y por ejemplo ya le pasó que dijo “a Rueda yo no lo traje” cuando llegó.