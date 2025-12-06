Colo Colo y Universidad de Chile cierran este 2025 con varias cuentas pendientes pensando en el 2026. El Cacique necesita hacer borrón y cuenta nueva tras un año desastroso, mientras que los azules apuntan a de una buena vez ganar el torneo local.

Por lo mismo la planificación del año que se viene tiene estar a la altura pensando en los objetivos de ambos clubes. No basta con arman buenos planteles, sino que también arreglar partidos amistosos de pretemporada que puedan ser exámenes para ambos elencos.

Es en ese sentido que en Concepción ha estado tomando forma en estos últimos días una más que interesante iniciativa de torneo amistoso. Se espera que albos y azules digan presente, así como también un invitado internacional.

Colo Colo y Universidad de Chile podrían jugar un torneo amistoso de pretemporada

De acuerdo a información entregada por Octava Pasión, en la ciudad penquista se realizará un Torneo de Verano, el cual albergará diversos encuentros. Ahí dirán presente Deportes Concepción, Colo Colo, Universidad de Chile y un cuadro internacional, que probablemente será argentino.

Colo Colo y Universidad de Chile quieren tomarse varias revanchas para el 2026.

Pese al entusiasmo que podría despertar este torneo, esto no significa que tendremos un Superclásico de verano o algo así, ya que no se trataría de un certamen de todos contra todos. ¿El motivo? Pues los ya tediosos motivos de seguridad.

Justamente por esto último, todos estos compromisos deberán tener el visto bueno de la Delegación Presidencial de la zona. Para cerrar, se espera que este torneo de carácter amistoso se realice a mediados de enero, es decir, unas dos semanas después de comenzada la pretemporada del Cacique y la U tras las vacaciones.

Cabe recordar que en esta fecha 30 de la Liga de Primera 2025 el Cacique recibirá a Audax Italiano (domingo 7 de diciembre a las 18:00) y la U visitará a Deportes Iquique (sábado 6 de diciembre a las 18:00).

