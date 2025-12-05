Universidad de Chile asumió que la próxima temporada no contará con el técnico Gustavo Álvarez al mando del equipo, por lo que ya se empezaron a poner fechas para confirmar su reemplazante.

Así al menos lo detalla el diario La Tercera, donde explican que le han dado luz verde al director deportivo Manuel Mayo para que comience las conversaciones con una fecha de tope.

La idea es que antes de las fiestas de fin de año la U ya pueda tener a su nuevo entrenador, de manera que pueda planificar la pretemporada que comenzará los primeros días del mes de enero.

En ese sentido, hay cuatro nombres que están como candidatos confirmados por Azul Azul, donde la idea es ir escuchando y descartando entrenadores para llegar al favorito.

El gran favorito es Paqui Meneghini

La misma publicación deja en claro que el gran favorito es Francisco Meneghini, quien este fin de semana quedará libre, donde todavía no ha renovado con O’Higgins de Rancagua.

El técnico argentino estuvo cerca de llegar hace dos temporadas, cuando Mayo como impulsor, puso por encima a Gustavo Álvarez para quedarse con el puesto en ese momento.

Algo que significó dos temporadas al mando del ex entrenador de Huachipato, el que ahora se termina con polémica, luego de levantar una Copa Chile, una Supercopa y al llegar a una semifinal de la Copa Sudamericana.

Pero no son los únicos nombres que se pondrán en la mesa a la directiva de Azul Azul, de manera de tener más alternativas para escoger de la mejor manera al nuevo jefe de la banca bullanguera.

¿Candidatos internacionales o repetir el plan de Gustavo Álvarez?

El otro candidato que suma fuerza dentro del directorio es Martín Anselmi, quien es un viejo conocido en el fútbol chileno por su paso por La Calera, donde también brilló en Independiente del Valle.

Con el cuadro ecuatoriano logró una Copa Sudamericana, además de una Recopa, algo que le permitió el salto al fútbol mexicano y hasta dirigir al Porto en el Mundial de Clubes.

Eso sí, ya advierten que la U tendrá dura competencia por sus servicios, siendo la más relevante Newell’s de Argentina, quienes ya le han hecho saber que quieren contar con su trabajo.

En otro punto aparece Nicolás Diez, quien es un anhelo de Michael Clark, quien tiene contrato hasta 2027 con Argentinos Juniors, cuadro con el que se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

La última opción, que ha ido perdiendo fuerza, es repetir la fórmula de Gustavo Álvarez, esta vez con el técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, aunque tiene un club muy cerca desde el fútbol mexicano.

La idea es que en Navidad ya se tenga el nombre más concreto, con la idea de armar rápido la planificación de la pretemporada con el plantel de Universidad de Chile.