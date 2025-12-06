Universidad de Chile abrió la agenda de contactos para encontrar un entrenador de cara al 2026. Sin embargo, dos de ellos agradecieron la llamada, pero rechazaron el ofrecimiento.

Gustavo Álvarez anunció a los cuatro vientos que no quiere seguir su relación con el Bulla. Si bien tiene contrato con los Azules hasta fines de la otra temporada, no se anduvo con cuentos y reconoció que no tiene buena sintonía con los dirigentes del club.

Los dos que rechazaron a la U

Si bien Álvarez todavía debe afinar detalles, ya que al tener contrato vigente debe resolver ese asunto con la dirigencia, es prácticamente un hecho que no seguirá siendo el capataz del CDA. Por esta razón, desde Azul Azul ya buscan a posibles reemplazantes.

Francisco “Paqui” Meneghini ha surgido como el candidato número uno a la banca de Universidad de Chile, pero no baila solo. En DSports lanzaron una papita de aquellas, ya que señalaron que los Azules han tenido contactos con Julio Vaccari, quien era DT de Independiente cuando ocurrió la barbarie de Avellaneda.

Además de la opción de Vaccari, el periodista Marco Escobar reveló que hay dos entrenadores que prácticamente se bajaron de la lucha por ponerse el buzo azul. Uno dijo que no y el otro, les explicó que tiene otra prioridad. Básicamente los dejó en lista de espera.

El primero es Nicolás Diez. El ex volante de O’Higgins y Ñublense dirige a Argentinos Juniors y fue ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece. De hecho, estuvo con este último en los Azules en el 2016. Pese al llamado, declinó del ofrecimiento.

El otro que los dejó en espera es Martín Anselmi. De acuerdo a Marco Escobar, el ex entrenador de Porto le habría dicho a Universidad de Chile que estaría esperando una opción en Newell’s Old Boys, por lo cual quedó prácticamente descartado.