Universidad de Chile cerró la temporada, donde alcanzó la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, donde el 18 de diciembre conocerá el sorteo que le designará su primer rival.

Los azules, quienes todavía no saben si serán liderados por el técnico Gustavo Álvarez, ingresarán en la primera fase del torneo internacional, por lo que tendrán que chocar contra otro de los equipos chilenos clasificados.

Será una llave a partido único, por lo que el primer equipo que salga del bolillero, tendrá la misión de ser local en esta definición, la que dará el paso a la fase de los grupos.

Dentro de los rivales están Palestino, Audax Italiano, Cobresal o Colo Colo (se define hoy), para un partido que quedará agendado para la semana del 3 de marzo.

U de Chile quedó en el camino ante Lanús en la edición anterior de las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

La U buscará revancha en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile vuelve a la Copa Sudamericana, luego que en la última edición fue eliminada en un polémico partido contra Lanús, quien finalmente se consagró como campeón del torneo.

Por lo mismo, la U tiene la gran opción de revancha en el plano internacional, más allá de que han dicho públicamente que ellos buscaban un cupo a la Copa Libertadores.

Pero este torneo tiene una dificultad al jugarse una primera fase, que de no superar los azules se verán eliminados automáticamente, por lo que es una presión extra.

En ese sentido, si se dan algunos resultados, se puede dar un Superclásico contra Colo Colo, lo que llamaría la atención inmediatamente en todo el continente. ¿Cómo será la suerte de la U?

