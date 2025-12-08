Carlos Palacios fue uno de los titulares en la derrota de Boca Juniors frente a Racing Club de Avellaneda. Y era, al menos por la sensación que había en La Bombonera, el indicado a salir para darle algo diferente a la ofensiva del cuadro Xeneize. Pero Claudio Úbeda tomó otra determinación.

El director técnico, quien quedó al mando del plantel estelar boquense luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, finalmente escogió sacar del partido a Exequiel Zeballos. El Changuito, para muchos el jugador más diferencial que han tenido en esta parte de la campaña.

Pues bien, en medio de tantas elucubraciones por el cambio y a la explicación que dio Úbeda también hubo un video que condicionó todavía más el juicio de los hinchas para el entrenador. Es una conversación del DT con su ayudante Juvenal Rodríguez, a quien se le aprecia decir claramente “Palacios” en el momento que se acerca.

Carlos Palacios en acción ante Racing Club, que eliminó a Boca en La Bombonera y pasó a la final. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“A ver, ahí. Se ve Palacios. No soy especialista en lectura de labios, pero se ve”, describió Diego Fucks. Al Chavo se sumó el periodista Daniel Arcucci, autor de uno de los libros biográficos de Diego Armando Maradona. “Zeballos es muy parecido, pero dice Palacios”, expuso.

Por si eso fuera poco, la decisión de Úbeda no la entendió el capitán del equipo, Leandro Paredes. El “5”, quien llegó de vuelta al club desde la AS Roma de Italia, tuvo varios gestos de reprobación en el momento que se anunció la salida de Zeballos. Una razón más de reproche que tuvo el entrenador, quien dirigió a Magallanes en el fútbol chileno.

Carlos Palacios sale al baile en Argentina por el cambio que tiene en duda al DT de Boca tras caer vs Racing

A pesar de que en los 71 minutos a varios fanáticos de Boca Juniors les parecía que Carlos Palacios estaba para salir, finalmente Claudio Úbeda sacó del partido ante Racing Club a Exequiel Zeballos. Mandó en su puesto a Alan Velasco, precedido de una importante inactividad.

El volante ofensivo, un refuerzo que costó 10 millones de dólares y por ahora ha sido un fiasco, fue el único movimiento táctico que hizo Úbeda hasta que movió la pizarra de manera desesperada en el tiempo agregado: ordenó el ingreso de Rodrigo Battaglia en desmedro de Milton Delgado para buscar un balón aéreo ofensivo.

La salida de Zeballos fue tan inesperada que no la comprendieron ni los rivales. Es más, literalmente agradecieron el cambio. “Gracias a Dios sí porque la estábamos pasando mal. Venía siendo uno de los más desequilibrantes, pero bueno, son decisiones del técnico“, aseguró el zaguero central Marco di Cesare.

Otro que se refirió al controvertido cambio fue Gabriel Rojas, un punto muy alto en el carril izquierdo de la Academia. “Zeballos estaba en un gran momento, lo viene demostrando. Cuando le costó salir fue a favor de nosotros, pero bueno, eso ya será problema de Boca y su cuerpo técnico“, dijo el ex lateral de San Lorenzo de Almagro y Peñarol. La polémica pronto se resolverá. Y quizá se defina con la salida del técnico de los Xeneizes.

