Jorge Almirón pudo disfrutar del nivel de Carlos Palacios, quien saltó desde Colo Colo a Boca Juniors. Fue en la temporada 2024 cuando ambos coincidieron en Pedrero, donde lograron salir campeones. También alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores.

De hecho, la Joya Palacios le anotó un gol a River Plate en aquella instancia del trofeo de clubes más deseado de América. Por estos días, el volante ofensivo chileno vive un gran presente en la élite de Argentina. Es más, se erigió como uno de los jugadores más caros del vecino país.

Pero debió superar algunos momentos complicados. “Las reglas acá son lo normal del día a día y la vida. Tranquilo. Sabía dónde venía, había conversado con gente”, reveló el “8” boquense en un breve mano a mano con el diario Olé, donde agregó más detalles.

Gary Medel pasó con mucha más pena que gloria en su segunda estadía en Boca. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Con Gary Medel, que estaba acá cuando me trajeron. Y Jorge Almirón que era mi técnico en Colo Colo cuando iba a venir. Conversé con ellos y me dijeron cómo eran las cosas”, expuso Palacios sobre el Pitbull, quien luego de un frustrante segundo ciclo en La Bombonera volvió a Universidad Católica y el DT, quien fue destituido de los albos durante la campaña 2025.

Jorge Almirón y Carlos Palacios lo pasaron bien en Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Las referencias de dos conocedores de la interna Azul y Oro le sirvieron mucho al futbolista surgido de las inferiores de Unión Española. De hecho, Almirón había sido finalista de la Libertadores con el cuadro boquense antes de sellar su fichaje en el Cacique.

Jorge Almirón en su época de DT en Boca Juniors. (Ricardo Moreira/Getty Images).

Carlos Palacios les agradece a Almirón y Gary Medel por facilitar su adaptación a Boca

Para Carlos Palacios, los tips de Almirón y el Pitbull Medel fueron claves para adaptarse con facilidad a Boca. “Tranquilo en ese sentido, sé dónde vine y obviamente lo estoy disfrutando”, dijo la Joya, quien tuvo que adaptar su posición en el campo de juego.

“Siempre estuve tranquilo, sabía lo que hacía. Se habla mucho de Boca, todo es Boca. Me toca vestir esta camiseta gigante. Algo que me quedará marcado para toda la vida a mí y mi familia”, aseguró Palacios. Atrás quedaron las polémicas en las que se vio envuelto como protagonista.

Carlos Palacios ante Ulises Ortegoza en el triunfo de Boca sobre Talleres. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Como aquella vez que faltó a una práctica luego de venir a una fiesta en Santiago, pero los tiempos no le alcanzaron para presentarse a tiempo al entrenamiento. Por cierto, en su círculo familiar tiene mucho respaldo. “Tengo un sobrino que se vuelve loco”, contó.

“Es re fanático y uno quiere darle esa felicidad para que él también la sienta”, sentenció Palacios, quien tiene en su mente el único objetivo de seguir en carrera por el título Xeneize en la Liga Profesional, donde tendrán un difícil desafío contra Argentinos Juniors.

¿Cuándo juega Boca vs Argentinos Juniors por el playoff de la Liga Profesional?

Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors este domingo 30 de noviembre en el estadio La Bombonera. El pitazo final está fijado para las 19 horas, según el horario de Chile continental.

