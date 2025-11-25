Un seleccionado chileno destacó entre los jugadores de más valor en la primera división de Argentina. Bah, en rigor fueron dos: Carlos Palacios de Boca Juniors apareció en la lista de los más caros que promulgó el CIES, Centro Internacional de Estudios del Deporte.

Pero la Joya estuvo acompañado de un indiscutido en las nóminas de la Roja. Sí, ambos encaramados entre los 10 futbolistas de más valor en la Liga Profesional trasandina. Uno que hace algún tiempo sonó en el Bayern Múnich de Alemania y cuatro clubes gigantes de Europa, aunque esa opción develada por el periodista César Merlo no estuvo ni cerca.

Es más, parece que nunca fue. Las referencias son para Felipe Loyola, uno de los cuatro chilenos que tiene la plantilla de Independiente de Avellaneda. Según este listado, el Pipe es el octavo con la tasación más alta en el vecino país. El CIES le otorgó un valor de 9,84 millones de euros.

Así celebró Felipe Loyola el gol que le anotó a Perú en el triunfo 2-1 de Chile en aquel amistoso jugado en Rusia. (Sipa/Photosport).

Unos 11,4 millones de dólares. La cifra es importante, pero hay algo más. Es superior a la de su cláusula de salida. Y lo puso por delante del ex Palestino y O’Higgins Maximiliano Salas, quien milita en River Plate. También figura por sobre Juan Ignacio Nardoni de Racing Club.

El chileno Felipe Loyola sorprende a todos por su valor en Argentina

Que el chileno Felipe Loyola ha aumentado su valor en Argentina no es un secreto para nadie. Pero podría ser motivo grande de sufrimiento en Independiente de Avellaneda, cuadro dueño de su ficha. Hace algún tiempo, un importante directivo del Rojo desclasificó la verdadera cláusula.

Felipe Loyola ante la marca de Thiago Almada en el triunfo de Argentina a Chile en las Eliminatorias 2026. (Cristian Soto/Photosport).

A pesar de que se hablaba de 20 millones de dólares, finalmente el secretario Daniel Seoane reveló que es una cifra mucho más modesta. Casi 3 millones y medio menos de lo que, según el CIES, cuesta Loyola, quien se codea con puros estelares en ese ranking.

Por ejemplo, el delantero Maher Carrizo de Vélez Sarsfield, quien lidera el listado con 16.02 millones de euros. Alejo Véliz, atacante que pertenece al Tottenham Hotspur y está a préstamo en Rosario Central, es el segundo. El chileno Palacios asoma en el último puesto del podio. Lautaro Rivero de River Plate figura en el cuarto lugar. Facundo Colidio y el colombiano Kevin Castaño, también de la Banda Sangre, son los otros dos por delante de Loyola.