Casi todo el plantel de Argentina terminó con el llanto en el rostro tras perder la final del Mundial Sub 20. El título del torneo organizado por Chile terminó en manos de Marruecos, que se impuso por 2-0 a la Albiceleste con un doblete de Yassir Zabiri, atacante que milita en el Famaliçao de Portugal.

Por ese resultado, el equipo dirigido por Diego Placente terminó como subcampeón mundial, aunque Argentina sigue siendo el país más ganador en dicha competencia: ha celebrado seis consagraciones. Una de las buenas figuras que dejó el seleccionado trasandino fue un atacante de Vélez Sarsfield.

Uno más de la prolífica cantera del Fortín. Se trata de Maher Carrizo, autor de tres tantos en la Copa del Mundo. Anotó tres goles y quedó por detrás de Alejo Sarco, otro formado en las divisiones inferiores velezanas. Pero ninguno de los dos pudo vulnerar el sólido cerrojo del equipo africano.

Maher Carrizo con mucho pesar en la final ante Marruecos. De todos modos jugó un buen Mundial. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Carrizo rápidamente quiere dar vuelta la página de ese trago amargo y ya está 100 por ciento concentrado en su desafío próximo. Al punto que ya se integró a las prácticas de Vélez Sarsfield. Habrá que ver si Guillermo Barros Schelotto lo tendrá como alternativa prontamente.

Maher Carrizo celebra uno de los goles de Argentina a México en la semifinal. (Andres Pina/Photosport).

“Mostró un nivel bárbaro y seguramente en un futuro tendrá la oportunidad de irse a Europa”, dijo en su momento el Mellizo Barros Schelotto sobre este joven delantero de 19 años, nacido en Santiago del Estero y parte del equipo que Gustavo Quinteros condujo al título en la primera división trasandina.

Maher Carrizo celebra junto a Imanol Machuca el título de Vélez Sarsfield. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Maher Carrizo ya se sumó a los trabajos en Vélez Sarsfield tras lograr el subcampeonato con Argentina en el Mundial Sub 20. El atacante no era el único del Fortín que disputó el certamen: también lo hizo Tobías Andrada y el portero Álvaro Busso.

Pero Carrizo es indudablemente el que más participación ha tenido con el plantel estelar, que cuenta con los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés. Aunque el enganche ex América de México sufrió una nueva lesión en suelo trasandino y no ha podido consolidarse.

Por el momento, hay margen para reinsertarse: recién en dos semanas, Vélez volverá a tener acción en el fútbol argentino. Será ante Talleres de Córdoba, que cayó ante River Plate y está cada vez más complicado con el descenso. Una oportunidad de revancha para Carrizo, quien ya suma 11 goles y tres asistencias al cabo de 47 partidos en el Fortín. Habrá que ver con cuántos pega el salto al Viejo Continente, como vaticinó el Mellizo Barros Schelotto.