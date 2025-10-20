Este talentoso enganche chileno nuevamente fue golpeado por una lesión en la máxima categoría de Argentina. Cuando parecía haberse ganado un lugar en las oncenas estelares de Vélez Sarsfield, un inesperado inconveniente físico le hizo armar un puzzle a Guillermo Barros Schelotto.

El Mellizo finalmente escogió al zurdo Francisco Pizzini para paliar la baja de Diego Valdés, quien pudo terminar el primer tiempo en la victoria del Fortín ante Sarmiento de Junín. Pero el “10” no pudo volver tras el descanso. Antes, Barros Schelotto había que tenido que suplir a Emmanuel Mammana por Aarón Quirós.

“Los dos tuvieron problemas en los tobillos. No puedo decir para cuánto tiempo, pero vienen 15 días. Espero que se puedan poner bien y estén a disposición en el partido con Talleres de Córdoba”, dijo el icónico delantero de Boca Juniors, quien ganó la Copa Sudamericana con Lanús. Tiene confianza en que las dos semanas sean suficientes para que ambos vuelvan.

Diego Valdés no puede vivir tranquilo sin lesiones en Vélez. (Javier Torres/Photosport).

También se refirió al aporte que hizo el reemplazante de Valdés. “Pizzini lo que nos dio fue que cada uno ocupe mejor la zona. Dividimos mucho la pelota en el primer tiempo, estuvo muy peleado y trabado. Se jugó muy pocos minutos. En el segundo tiempo pudimos imponer un poco más el juego”, explicó el DT.

“Llegamos al gol, se abre la defensa rival y el partido. No es tan disputada la segunda pelota ni tan físico el partido. Hubo un cambio obligado de Pizzini por Valdés. La variante las da el plantel que tenemos. Eso es muy bueno”, analizó el Melli.

Diego Valdés sufre otra lesión en Vélez de Argentina

De todas formas, esa nueva lesión del seleccionado chileno Diego Valdés en uno de los últimos campeones de Argentina no le quita el sueño al director técnico. Sabe que hay dónde echar mano. Piensa que están las características adecuadas para modificar los planes iniciales.

“Incluso en medio de un partido sacamos un jugador de mucho más tenencia y juego como Lanzini por Pizzini, que es un típico wing. Hacemos el análisis y vamos viendo la cantidad de variantes del plantel nos da la posibilidad de cambiar lo que uno pensó”, manifestó Guillermo Barros Schelotto.

Diego Valdés suma apenas 127 minutos en Vélez: disputó seis partidos e hizo un gol. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “a veces sale como hoy, que Pizzini entró, jugó bien e hizo un gol. Pero otras veces no le pegas”. Pero en este caso, con el “10” chileno, el rédito fue positivo y Vélez celebró un 2-0 ante el cuadro verde, que tuvo al chileno Iván Morales como titular.