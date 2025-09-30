Diego Valdés tuvo que esperar mucho para poder desplegar su talento en Vélez Sarsfield, donde por fin festejó su primer gol. Fue una gran definición del volante ofensivo chileno, quien le puso el broche de oro a la victoria del Fortín ante Atlético Tucumán.

El “10” velezano aprovechó un gran pase-gol de su compatriota chileno Claudio Baeza. Serrucho vio entre un mar de rivales a Valdés, quien con una definición muy ajustada venció el achique del espigado portero Matías Mansilla. “Pudimos hacer un gran primer tiempo. En el segundo estuvo más peleado”, dijo Guillermo Barros Schelotto.

Agregó que “a medida que fueron paasando los minutos, la entrada de Diego fue clave. Empezamos a manejar más la pelota, tener pausa adelante”. El Mellizo dio cuenta de la función que le encomendó al ex jugador del América de México, quien en los 78 minutos reemplazó a Tomás Galván. En aquel momento, Vélez ganaba 2-1 con un doblete de Braian Romero.

Diego Valdés festeja su golazo en Vélez Sarsfield. (Foto: Vélez).

En el cuarto minuto de tiempo agregado, Diego Valdés tuvo su primer efusivo festejo en el estadio José Amalfitani. “Es un jugador de categoría y calidad, lo demostró en el gol”, apuntó el ex DT de Boca Juniors y Lanús, cuadro con el que ganó la Copa Sudamericana. Barros Schelotto valoró la calidad técnica del formado en Audax Italiano.

“A partir de eso manejamos el partido y tuvimos ocasiones muy claras. En líneas generales creo que hicimos un muy buen partido”, añadió el entrenador de Vélez, quien llegó al club para remediar el fracasado ciclo que encabezó Sebastián Domínguez.

Diego Valdés se gana un aplauso cerrado de Barros Schelotto en Vélez

Diego Valdés recibió el elogio pleno de Guillermo Barros Schelotto. Aunque fue un halago colectivo. “Me gustó que somos un grupo de 30 profesionales donde todos están capacitados para estar”, afirmó el Mellizo, quien en la llave que perdió ante Racing Club por la Copa Libertadores prescindió de Baeza.

“Entra Diego, cumple casi la misma función que Manuel Lanzini o (Tomás) Galván, que hizo una doble pared bárbara en el segundo gol con Braian Romero. Nos pone contentos ese nivel de jugadores y juego que tenemos. Ojalá podamos darles alegrías a la gente”, agregó Barros Schelotto.

Pero sabe que hoy en día el desafío prioritario no es nada fácil: la aspiración a una copa internacional. “Estamos a cinco puntos, pero hay ocho equipos peleando ese puesto. No depende de nosotros ni va a ser fácil, pero debemos enfocarnos en que el primer objetivo es entrar a los playoff”, cantó el Melli, maravillado por el primer festejo de Valdés como velezano.