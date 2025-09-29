A casi tres meses desde su llegada al fútbol argentino, y 10 días después de hacer su debut absoluto con la camiseta de Vélez Sarsfield, el volante chileno Diego Valdés comenzó a saldar su deuda pendiente con el cuadro de Liniers.

Fue un largo y tortuoso camino el que debió superar el surgido en Audax Italiano. Desde su llegada proveniente del América mexicano hasta lograr recuperarse de su rebelde lesión, que incluso le hizo negociar un nuevo contrato por objetivos.

En el duelo que marcó su debut ante la hinchada de Vélez en el Estadio José Amalfitani, Valdés vino desde el banco de suplentes y le puso punto final al triunfo por 3-1 ante Atlético Tucumán, por la fecha 10 del Torneo de Clausura 2025, haciéndose presente en el marcador.

Diego Valdés tiene su bautismo de gol en Vélez

Por tercer juego consecutivo, el ’10’ chileno inició en la suplencia por orden de su técnico Guillermo Barros Schelotto, quien por contraparte dejó a su compatriota Claudio Baeza como titular y viendo acción durante todo el encuentro.

Las cosas no partieron bien para Vélez, luego que Mateo Bajamich (14′) abriera la cuenta para Atlético Tucumán, aunque en el primer tiempo lograron dar vuelta el marcador gracias a un doblete de Braian Romero (36′, 39′). Aún así no había tranquilidad.

Fue así que Valdés ingresó en los 78′ por Tomás Galván, y 12 minutos después liquidó el juego para el “Fortín” tras aprovechar una asistencia de Baeza para poner el 3-1 definitivo que les permite quedar a un punto del líder del Grupo B del Clausura 2025, como Deportivo Riestra.

¿Cómo queda el equipo de los chilenos en Argentina?

Gracias a su victoria ante Atlético Tucumán, el Vélez de Baeza y Valdés está en el segundo puesto del Grupo B con 21 puntos, con mejor campaña que equipos como River Plate, por ejemplo.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El próximo encuentro del “Fortín” por la jornada 11 del Clausura 2025 será por el liderato de su zona, pues el próximo lunes 6 de octubre visitarán a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza de Buenos Aires, a las 19:00 horas.