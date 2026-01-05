La serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional el 6 y 7 de febrero, empieza a tomar color y a priori tiene buena cara para el elenco nacional.

Nicolás Massú nominó a los cinco mejores tenistas para representarnos: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Matías Soto. De no mediar algún problema, Chile tendrá a su filete.

Serbia deja afuera a sus dos mejores tenistas

Algo muy distinto a lo que ocurrirá con los europeos. El capitán Victor Troicki dio a conocer el listad y no contará con sus dos mejores raquetas, el ex número uno Novak Djokovic (4°) ni Miomir Kecmanovic (51°).

Djokovic no viene a Chile

El número 4 de su país, Laslo Djere (95°), tampoco dirá presente, aunque a pesar de esas bajas tienen un equipo que a Chile puede complicarlo, más allá de que sea en arcilla el duelo.

Serbia estará compuesto por Hamad Medjedovic (80°), Dusan Lajovic (125°) y Ognjen Milic (465°). Los dos primeros tienen bastante experiencia en el circuito, sobre todo Lajovic que ya tiene 35 años.

El dobles es quizás el punto más fuerte de los balcánicis, ya que los hermanos especialistas en dobles Ivan y Matej Sabanov (172° y 198° del mundo) serán quienes estarán en Santiago.

El ganador de esta serie pasará a la segunda ronda de Copa Davis que se jugará en septiembre, donde se definirán los 8 países que disputarán la Ensaladera de Plata en noviembre.