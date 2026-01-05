El equipo chileno de Copa Davis ya tiene nómina y será equipo completo. El capitán Nicolás Massú dio a conocer el listado de cinco tenistas para enfrentar a Serbia y dispondrá de lo mejor para el duro desafío.

Chile enfrentará a Serbia con Cristian Garin (78° ATP), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (390° singles y 148° dobles), dejando atrás la polémica entre la Federación de Tenis y Tabilo.

Cabe recordar que el mes pasado Tabilo se había bajado para jugar un partido de exhibición en México, mientras Nico Jarry se ausentó contra Luxemburgo en medio del nacimiento de su tercera hija.

Los detalles de Chile-Serbia por Copa Davis

El enfrentamiento contra Serbia será en el marco de la Qualifiers Ronda 1. De avanzar, el equipo nacional disputará la Ronda 2 en septiembre.

En el caso de caer, el equipo chileno deberá defender la categoría contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas de septiembre.

La llave contra Serbia se jugará el 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

En Serbia aún no está confirmada la participación de Novak Djokovic (4°), aunque los europeos tiene para regodearse con nombres como Miomir Kecmanovic (51°), Hamad Medjedovic (80°) o Laslo Djere (95°).