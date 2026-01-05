Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Davis

Chile tiene nómina para la Copa Davis contra la Serbia de Djokovic: los elegidos por Massú

Nicolás Massú dio a conocer la nómina de Chile para la serie de Copa Davis contra la Serbia de Djokovic: equipo completo, incluido Tabilo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Nómina de Chile contra Serbia por Copa Davis.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTNómina de Chile contra Serbia por Copa Davis.

El equipo chileno de Copa Davis ya tiene nómina y será equipo completo. El capitán Nicolás Massú dio a conocer el listado de cinco tenistas para enfrentar a Serbia y dispondrá de lo mejor para el duro desafío.

Chile enfrentará a Serbia con Cristian Garin (78° ATP), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (390° singles y 148° dobles), dejando atrás la polémica entre la Federación de Tenis y Tabilo.

Cabe recordar que el mes pasado Tabilo se había bajado para jugar un partido de exhibición en México, mientras Nico Jarry se ausentó contra Luxemburgo en medio del nacimiento de su tercera hija.

Los detalles de Chile-Serbia por Copa Davis

El enfrentamiento contra Serbia será en el marco de la Qualifiers Ronda 1. De avanzar, el equipo nacional disputará la Ronda 2 en septiembre.

En el caso de caer, el equipo chileno deberá defender la categoría contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas de septiembre.

La llave contra Serbia se jugará el 6 y 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Publicidad

En Serbia aún no está confirmada la participación de Novak Djokovic (4°), aunque los europeos tiene para regodearse con nombres como Miomir Kecmanovic (51°), Hamad Medjedovic (80°) o Laslo Djere (95°).

Lee también
¿Viene a Chile a la Davis? Djokovic habla del torneo que le quita el sueño
Tenis

¿Viene a Chile a la Davis? Djokovic habla del torneo que le quita el sueño

¿Lo perdonan? Alejandro Tabilo vuelve a jugar en Chile
Tenis

¿Lo perdonan? Alejandro Tabilo vuelve a jugar en Chile

Nicolás Massú confirmó dónde recibirá Chile a Serbia en Copa Davis
Tenis

Nicolás Massú confirmó dónde recibirá Chile a Serbia en Copa Davis

U Católica revela a los refuerzos que busca este 2026
Universidad Católica

U Católica revela a los refuerzos que busca este 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo