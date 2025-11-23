Cuando te digan que el tenis no tiene la misma emoción del fútbol, recuérdales la Copa Davis. Un torneo de esos que dejan para la historia y en el que cada jugador no juega por su ranking, sino por su país. Espectáculo puro.

¿Dónde está Chile en este espectacular torneo internacional? Tras vencer a Luxemburgo en el Grupo Mundial I, el elenco capitaneado por Nicolás Massú se metió a las clasificatorias de la Copa Davis 2026.

Este domingo fueron, precisamente, los sorteos para esta instancia, que se jugará en 2026. A Chile no le tocó nada de fácil, ya que tendrá que enfrentar a Serbia, el equipo de Novak Djokovic.

Palabras de Nicolás Jarry sobre Nole

Nadie del mundo del tenis quedó impávido ante semejante rival de Copa Davis. Más, cuando la llave de clasificatorias se jugará en Chile, por lo que Novak Djokovic tendría que venir a nuestro país a disputar la serie.

Nicolás Jarry fue cuestionado sobre este tema, en medio de un evento en el que participaba como embajador de Itaú. En diálogo con Al Aire Libre, el tenista chileno dio su opinión sobre la posibilidad de que venga Nole.

“Yo creo que es mejor que no venga, para que ganemos“, dijo el Príncipe, quien vio el vaso medio lleno tras el sorteo de este domingo.

“Cuando uno sabe el cuadro, uno solo lo puede comparar un poco con las otras posibilidades. Nos tocó el sembrado más bajo, que ya eso es positivo“, añadió el tenista y nieto de Fillol.

¿Cuándo se juegan las clasificatorias de la Copa Davis 2026?

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero, Chile recibirá a Serbia por las clasificatorias de la Copa Davis. El Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional corre con ventaja para ser el escenario principal.

