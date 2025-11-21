Es tendencia:
Tenis

La justicia tarda, pero llega: el golpeador de rivales Zizou Bergs cae de forma dramática en la Davis

El belga, el mismo que golpeó a Cristian Garin, cayó en un partido lleno de nervios y dijo adiós al certamen mundial.

Por Carlos Silva Rojas

Zizou Bergs cayó en la Copa Davis.
Bélgica tendría que haber quedado eliminada hace rato de la Copa Davis, debido al golpe que le propinó Zizou Bergs a Cristian Garin, sin embargo, los europeos avanzaron gracias a la desidia de la ITF.

El belga golpeó al chileno en un cambio de lado en la serie válida por las clasificaciones, situación que terminó dándole la victoria al europeo, porque Gago no pudo seguir jugando en buenas condiciones.

Bélgica avanzó y avanzó en la Davis, de hecho, recién quedó eliminada este viernes en semifinales ante Italia. Zizou Bergs fue otra vez protagonista.

Zizou Bergs pierde un dramático partido en la Copa Davis

Italia clasificó a la final de la Copa Davis 2025 tras sacar del camino a Bélgica, con nuestro odiado Bergs como el gran derrotado de la jornada.

En un partido emocionante Flavio Cobolli (22°) se impuso al belga por 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (15), en largas tres horas y seis minutos de juego.

Un dato potente es que Bergs tuvo la chance de ganar el partido, porque tuvo siete match points, pero los desperdició e Italia va por el título.

Los locales van por el título en Bologna y jugarán la final con el ganador de la serie entre España y Alemania, que se jugará este sábado.

