Bautista de la Peña hace historia: gana su primer punto ATP y logra tremendo récord

La primera vez nunca se olvida. Eso está sintiendo el joven tenista chileno Bautista de la Peña, quien luego de muchas oportunidades ganó su primer punto ATP.

El hijo de Horacio de la Peña había tenido 9 oportunidades para obtener su primera victoria, gracias a invitaciones a diversos torneos profesionales, pero no había podido festejar.

Hasta este miércoles, cuando venció en la primera ronda del M15 de Santiago, que se disputa en San Carlos de Apoquindo, y anotó su nombre en octavos de final.

Bautista de la Peña tiene su primer punto ATP

Bautista de la Peña hizo historia en la arcilla de Las Condes, donde se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 ante el argentino Julián Cundom (1.031°) y así bajó al sexto sembrado del torneo.

Bautista de la Peña ganó en San Carlos de Apoquindo.

El Pulguita se convierte en el cuarto tenista sudamericano nacido en el año 2009 en sumar su primera unidad para el ranking profesional, sumándose así al también chileno Benjamín Pérez.

En la siguiente ronda se medirá ante el ganador del partido entre Benjamín Torres y Julián Valenzuela.