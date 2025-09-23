El equipo chileno de Copa Davis le pasó por arriba a Luxemburgo y se metió en las qualifiers de cara a torneo de la próxima temporada. En el equipo liderado por el capitán Nicolás Massú fue baja Alejandro Tabilo.

El tenista se restó de la competencia por países para privilegiar su carrera. Tabilo no lo ha pasado bien en lo físico y prefirió disputar el ATP de Chengdú, buscando recuperar terreno en la elite de la ATP.

Y la jugada le salió bien a Tabilo, que se coronó campeón del ATP 250 que se disputó sobre carpeta en China, pasando del casillero 119° al 72° del circuito mundial.

En Radio Bío Bío, Horacio De La Peña reveló la reacción de Nico Massú al enterarse que Alejandro Tabilo no iba a ser parte de su equipo contra Luxemburgo.

“Pucha, se me bajó Tabilo…”

“Se puso triste… Yo estaba justo subiendo a Escondida a un bus con Nicolás Massú y cuando salió agarramos señal y me dice: pucha, se me bajó Tabilo“, dijo El Pulga recordando que además ya se se había descartado Nicolás Jarry y Cristian Garín no estaba al cien por ciento, pero que Luxemburgo no tenía jugadores top 600.

Le resultó a Tabilo: campeón en Chengdú… De La Peña contó cómo reaccionó Massú al enterarse que Jano se bajaba de la Copa Davis. (Foto: Getty Images)

“Nico entendía muy bien la decisión que había tomado Tabilo. Él lo entendió Jano tiene que priorizar su carrera personal“, añadió.

Sobre la misma, De La Peña expuso que Tabilo “juega mucho más del ranking que tenía. Estaba 119° y hoy ya está a 72. Yo creo que pronto se va a meter top 50. Él es un jugador que merece estar dentro de los 30 del mundo“.

“Es un poco volátil y tiene un físico frágil. Tiene que ponerse más fuerte. Se ve como frágil, recuerda que él tenía sobrepeso. Tiene que tener un poquitito más de fuerza en esos músculos porque la exigencia del tenis profesional es una semana tras otra y otra. Y si no estás bien físicamente te rompes todo”, sentenció De La Peña.

