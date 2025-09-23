Alejandro Tabilo logra nueva hazaña mundial en el tenis, luego de levantar el trofeo del ATP 250 de Chengdú tras venir desde la qualy, saltando hasta el top 100 rápidamente del ranking en una semana redonda.

El chileno venció al top ten Lorenzo Musetti en una tie break brillante del set definitivo y escaló hasta el puesto 72° del escalafón mundial. Su brillante torneo coincide justo con incendiarias declaraciones del más grande en la historia del tenis.

Es que Roger Federer habló con Served y dejó en claro que quiere más igualdad para el resto de los cracks del circuito, en relación a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en medio del ascendente momento del jugador chileno.

Federer y sus dichos mientras Tabilo celebra

Justo en el momento en que Alejandro Tabilo se coronaba campeón del ATP 250 de Chengdú, Roger Federer remeció el circuito con sus declaraciones pidiendo más igualdad de condiciones para los otros cracks del ATP.

“No solo necesitamos canchas rápidas, también queremos ver a Alcaraz o Sinner resolver la velocidad ultrarrápida y luego jugar el mismo partido en velocidad superlenta para compararlos”, partió diciendo “Su Majestad”.

Fue ahí que el reloj suizo clamó por más justicia para que los otros jugadores en ascenso, como Alejandro Tabilo, tengan más oportunidades de hacerse de torneos grandes en el ATP.

“Hoy los directores permiten que la pelota y la cancha tengan prácticamente la misma velocidad cada semana, y por eso se puede ganar Roland Garros, Wimbledon o el US Open jugando de la misma manera”, cerró.

