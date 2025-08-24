El tenis no solo premia con trofeos, algunos jugadores han amasado auténticas fortunas gracias a su talento y constancia en el circuito.

Desde leyendas retiradas hasta jóvenes que dominan hoy los Grand Slams, la lista de los tenista más ricos en la cancha en la historia del tenis tiene nombres que todo fan reconoce, según Express Sport.

10. Stan Wawrinka

A sus 40 años, Stan Wawrinka sigue siendo un ejemplo de longevidad. El suizo suma sumando £263 mil este año, unos $338, 7 millones de pesos chilenos.

En su carrera acumula tres Grand Slams: Australian Open, US Open y Roland Garros. Wimbledon, sin embargo, se le resiste: su mejor resultado fue cuartos de final.

A lo largo de su trayectoria ha acumulado una suma de £28 millones, unos $36 mil millones de pesos chilenos.

9. Pete Sampras

Aunque se retiró hace más de 20 años, Pete Sampras sigue vigente en esta lista. El estadounidense ganó 14 Grand Slams, incluidos siete Wimbledon, cinco US Open y dos Australian Open.

Solo Roland Garros le negó la gloria, llegando a semifinales en 1996. En total acumuló una fortuna de £32 millones, unos $41,2 mil millones de pesos chilenos.

8. Jannik Sinner

Jannik Sinner, que este año ganó el Australian Open y Wimbledon, ya tiene cuatro majors y 20 títulos ATP en su carrera.

Con £6,7 millones en 2025 ($8,6 mil millones de pesos chilenos), Sinner demuestra que la nueva generación también sabe hacer dinero en la cancha.

A lo largo de su corta carrera, el actual número 1 de mundo acumula £34 millones, unos $43,7 mil millones de pesos chilenos en prize money.

7. Daniil Medvedev

Daniil Medvedev con un Grand Slam en su palmarés (US Open), suma £1,3 millones este año ($1,6 mil millones de pesos chilenos).

El ruso ha llegado a finales del Australian Open en tres ocasiones, perdiendo frente a rivales de la talla de Djokovic, Nadal y Sinner.

A lo largo de su carrera, acumula un prize money de £34,9 millones, unos $44,9 mil millones de pesos chilenos.

6. Carlos Alcaraz

Con cinco Grand Slams en apenas siete años, Carlos Alcaraz es uno de los talentos más prometedores del circuito.

Su victoria en Roland Garros 2025 le dejó £7,9 millones, unos $10 mil millones de pesos chilenos. Y su objetivo sigue siendo conquistar el Australian Open para completar el career Grand Slam.

A lo largo de su carrera el español, número 2 del mundo, suma £36 millones, unos $46,3 mil millones de pesos chilenos.

5. Alexander Zverev

Alexander Zverev todavía busca su primer Grand Slam, pero acumula 24 títulos ATP y varias finales de majors.

Este año sumó £3,1 millones ($3,9 mil millones de pesos) y ha vencido en varias ocasiones tanto a Sinner como a Alcaraz.

El alemán, número 3 del mundo, acumula £40,5 millones, unos $52 mil millones de pesos chilenos.

4. Andy Murray

Andy Murray tuvo que competir contra la generación más dura de la historia: Federer, Nadal y Djokovic.

Aun así, ganó tres Grand Slams y dos medallas olímpicas, dejando un legado que trasciende cifras. Eso le dejó una fortuna de £48 millones, casi $62 mil millones de pesos chilenos en premios.

3. Roger Federer

Roger Federer colgó la raqueta en 2022 con 20 Grand Slams y más de 1.200 victorias.

El suizo gannó ocho Wimbledon, siete Australian Open y cinco US Open, aunque solo un Roland Garros, enfrentando siempre a Nadal para lograrlo.

Eso le dejó una cuantiosa fortuna de £97 millones, casi $125 mil millones de pesos chilenos.

2. Rafael Nadal

Rafael Nadal, especialista en arcilla, conquistó 14 Roland Garros y sumó otros ocho majors en distintos torneos.

Las 1.080 victorias del español y £100 millones, unos $128,8 mil millones de pesos, lo mantienen como uno de los jugadores más dominantes de la historia.

1. Novak Djokovic

El líder absoluto de la lista es sin duda Novak Djokovic, con 24 Grand Slams y £140 millones en ganancias, unos $180,3 mil millones de pesos chilenos y sigue sumando.

En lo que va del 2025, el serbio lleva £2,5 millones en premios, unos $3,2 mil millones de pesos chilenos, demostrando que, a sus 38 años, sigue siendo imbatible.

Sus números lo colocan muy por delante de cualquier competidor actual o retirado.