Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo ya tienen la maleta hecha para Flushing Meadows y no solo con ilusiones deportivas.

Ambos chilenos, únicos representantes nacionales en el cuadro principal del US Open, comenzarán el torneo con una sonrisa extra: un premio en dólares fresquitos que no depende del marcador.

Jarry y Tabilo: dinero en el bolsillo solo por debutar

Jarry entró al cuadro gracias a una wild card, mientras que Tabilo aprovechó la baja de Grigor Dimitrov para sumarse al main draw.

Y aunque todavía falta ver cómo les va en cancha, ya pueden festejar. Solo por presentarse en primera ronda cada uno se embolsará 110 mil dólares, unos 106 millones de pesos chilenos.

ver también El increíble premio que aseguran Tomás Barrios y Cristian Garin solo por jugar la qualy del US Open

La escalera del prize money

El US Open de este 2025 será recordado también por su billetera. El torneo anunció la bolsa más grande en la historia del tenis. Así, cada paso que den los chilenos puede engordar el cheque:

Segunda ronda: 154 mil dólares (149,5 millones de pesos chilenos)

154 mil dólares (149,5 millones de pesos chilenos) Tercera ronda: 237 mil dólares (230 millones de pesos chilenos)

237 mil dólares (230 millones de pesos chilenos) Octavos: 400 mil dólares (388,3 millones de pesos chilenos)

400 mil dólares (388,3 millones de pesos chilenos) Cuartos: 660 mil dólares (640 millones de pesos chilenos)

660 mil dólares (640 millones de pesos chilenos) Semifinales: 1,2 millones de dólares (1,1 mil millones de pesos chilenos)

1,2 millones de dólares (1,1 mil millones de pesos chilenos) Finalista: 2,5 millones de dólares (2,4 mil millones de pesos chilenos)

2,5 millones de dólares (2,4 mil millones de pesos chilenos) Campeón: 5 millones de dólares (4,8 mil millones de pesos chilenos)

Publicidad