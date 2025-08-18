Tomás Barrios y Cristian Garin no solo buscan hacerse un lugar en el cuadro principal del US Open, sino que ya tienen un motivo extra para sonreír: el premio económico que asegura su participación en la qualy.

Aunque el camino hacia el main draw es complicado, cada partido que jueguen les asegura una recompensa nada despreciable.

Garin y Barrios aseguran millones en la qualy del US Open

Solo por disputar la primera ronda de la qualy, Barrios y Garin recibirán 27.500 dólares, equivalentes a cerca de 26,5 millones de pesos chilenos. Un buen colchón para comenzar la gira estadounidense.

Si logran avanzar a la segunda ronda, el premio asciende a 41.800 dólares, es decir, alrededor de 40,3 millones de pesos.

Y para quienes lleguen a la tercera ronda de la qualy, el monto asegurado sube hasta 57.200 dólares, más de 55 millones de pesos chilenos.

La puerta al cuadro principal

El verdadero gran incentivo aparece al clasificar al cuadro principal del US Open. Los chilenos que logren superar la qualy se aseguran al menos 110.000 dólares, cerca de 106 millones de pesos chilenos, sin importar lo que pase en las primeras rondas del torneo.

Más allá del dinero, avanzar al main draw significaría enfrentar a los mejores del mundo y seguir sumando experiencia y puntos para el ranking ATP.