Por esas cosas que tiene el tenis, entre Cristian Garin y Tomás Barrios se disputaron un boleto para la final del Challenger de Uruguay. Y Gago fue protagonista de una gran remontada, pues perdió el primer set por 6-4, aunque no perdió el foco y ganó el partido que lo puso en la final.

Garín quedó 5-4 en el segundo set y el mensaje fue claro. Algo así ocurrió, pues el ariqueño se puso rápidamente 0-30. Pero desperdició el primer punto para ponerse break point. Barrios empuñó el brazo cuando la bola quedó en la red. Pero fue un festejo infructuoso.

Pese a todos los esfuerzos de su rival, Garín contó con una afortunada acción. Su golpe se desvió en la malla y quedó en un lugar inalcanzable. Fue así que Barrios perdió el segundo set por 6-4. Una manga que duró 54 minutos en el Lawn Tennis Club de Carrasco.

Tomás Barrios no pudo mantener el tranco del primer set. (Pepe Alvujar/Photosport).

El marcador quedó 1-0 a favor de Gago muy pronto. Se puso 2-0. “De la manera que se dio el servicio, está en un momento anímico bueno”, describió Mariana Díaz Oliva en la transmisión de Disney+. Barrios Vera le dio un golpe a su raqueta para evidenciar su molestia.

Y a pesar de la dificultad, se puso 3-0 en el tercer y definitivo set. Para colmo del chillanejo Barrios, tuvo tres oportunidades para conceder otro quiebre. Necesitaba de su saque, pero no apareció. Una doble falta dejó el partido 4-0 a favor del Tanque. Prácticamente sentenciado.

Publicidad

Publicidad

Garin celebró en Montevideo. Pepe Alvujar/Photosport

ver también Zizou Bergs recuerda insólitos ataques chilenos en redes sociales: “Lo realmente extraño es que me enviaron…”

Barrios le quiebra a Garin y extiende el duelo en el Challenger de Uruguay

A pesar de que Garín dejó el enfrentamiento de chilenos prácticamente zanjado, Tomás Barrios pudo quebrarle el servicio. El tercer set quedó 4-1. Pero el ariqueño fabricó otra chance para romper el saque de su compatriota. Y la concretó con mucha eficacia.

Fue un 5-1 que le permitió a Gago tener la chance de ganar el partido. E instalarse en la final por el trofeo, donde ya había un rival. Con una solidez elocuente, el 40-0 habla por sí solo, Garín selló el boleto con un 6-1, que configuró una remontada que lo dejó satisfecho: 4-6/6-4/6-1 fueron los parciales.

Publicidad

Publicidad

En el ranking en vivo de la ATP, Garin quedará en el lugar 92. Y en caso de ser campeón, se pondrá en el puesto 80. Por si eso fuera poco, ya selló su clasificación al Australian Open de 2026. La gran final se disputará este domingo 16 de noviembre desde las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿Quién ganó la otra semifinal del Challenger de Uruguay?

El peruano Ignacio Buse esperaba en la final , pues venció al argentino Román Andrés Burruchaga con parciales de 6-2 y 7-5.

Tweet placeholder

Publicidad