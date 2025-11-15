Es tendencia:
Tenis

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: cuándo, a qué hora y dónde ver la final soñada del ATP Finals 2025

El español y el italiano se medirán este año en la gran final del Torneo de Maestros, con lo que se cierra la temporada 2025.

Por Carlos Silva Rojas

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se miden en la final del ATP Finals.
Sueño cumplido. La temporada 2025 del tenis de élite va a terminar con el partido soñado, puesto que Carlos Alcaraz (1° del mundo) y Jannik Sinner (2°) se medirán en la final del ATP Finals.

El primero en poner su nombre en el partido decisivo fue el italiano, quien batió por 7-5 y 6-2 al australiano Álex de Miñaur (7°) en una hora y 53 minutos, para así acceder al duelo de este domingo.

Luego fue el turno del español, que de paso aseguró el número 1 del mundo, porque venció sin mayores contratiempos al canadiense Félix Auger-Aliassime (8°) por 6-2 y 6-4 para acceder a la final.

Las apuestas están con Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz tiene ventaja sobre Jannik Sinner en los enfrentamientos que han tenido durante la temporada y el frente a frente general está 10-5 a favor del murciano.

Durante la temporada que está terminando el español se impuso en las finales de Roma, Roland Garros, Cincinnati y el US Open, mientras que el italiano venció en Wimbledon.

¿Cuándo y a qué hora es la final del ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

La final del ATP Finals 2025 será este domingo 16 de noviembre y se jugará desde las 14:00 horas de Chile, en Turín.

¿Dónde ver en vivo y en directo la final del ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será transmitido para Chile a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming podrá ser sintonizada por Disney+.

