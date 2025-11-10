La insólita pregunta de ex tenista a Carlos Alcaraz en pleno ATP Finals: “¿Tu corazón?…”

La temporada 2025 del tenis internacional está llegando a su fin y como es costumbre los 8 mejores jugadores del año se reúnen en el ATP Finals, que se está disputan en Turín.

Uno de los grandes candidatos para quedarse con el título en el ex Torneo de Maestros es el español Carlos Alcaraz (1°), quien tuvo un gran estreno en el certamen.

El murciano debutó ante el australiano Álex de Miñaur (7°), ante quien se impuso por 7-6 (5) y 6-2, en la cancha rápida bajo techo italiana.

La pregunta que descolocó a Carlos Alcaraz

Tras su victoria, Alcaraz se trasladó a la sala de conferencia de prensa, donde no esperaba una de las preguntas de los asistentes.

La ex tenista rusa Elena Vesnina está trabajando como colaboradora en un medio deportivo de su país y fue a la rueda de prensa del español, donde lo dejó atónito con su pregunta, muy alejada del deporte blanco.

“Tengo una pregunta por parte de todas las chicas del mundo: ¿tu corazón está ocupado? ¿Estás libre?“, le dijo Vesnina al número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz debutó con una victoria en el ATP Finals. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

El español no se hizo problema alguno y afirmó tajantemente entre risas: “estoy libre, estoy libre… ¡soy libre!”.

Carlos Alcaraz tiene un duro partido este martes en el ATP Finals, donde se medirá ante el italiano Lorenzo Musetti, quien reemplazó a Novak Djokovic en el Torneo de Maestros.

