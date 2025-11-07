El amenazante mensaje que le envía Novak Djokovic a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: “Nunca he dicho…”

El ATP Finals 2025 está a la vuelta de la esquina, porque desde este domingo se miden los 8 mejores tenistas de la temporada en Turín en el ex Torneo de Maestros.

Uno de los grandes protagonistas del certamen que se jugará en Italia es el serbio Novak Djokovic, que acaba de clasificar a la final del ATP 250 de Atenas, tras vencer por un cómodo 6-3 y 6-4 al alemán Yannick Hanfmann.

El ex número 1 del mundo tiene ganas de medirse una vez más ante los jóvenes Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes dominaron la temporada 2025 del circuito ATP.

ver también Aryna Sabalenka enciende la histórica “Batalla de los Sexos” contra Nick Kyrgios: “Puedo ganar”

El recado de Nole a Alcaraz y Sinner

Novak Djokovic habló tras su clasificación a la final del ATP de Atenas, donde alabó a Alcaraz y Sinner, sin embargo, dejó claro que aún no llegan al nivel del Big 4.

“Yo nunca he dicho que Jannik y Carlos estén alcanzando un tenis nunca visto antes, simplemente, que son mejores que los demás actualmente. Hay que valorar mucho lo que están haciendo, pero debemos respetar a las leyendas recientes, como el Rafa, Roger, Andy y yo mismo. Sinner y Alcaraz son la fuerza dominante del tenis actual, pero no nos olvidemos de dónde venimos. Ojalá puedan alcanzar nuestros logros al final de sus carreras”, dijo el balcánico.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner animarán el ATP Finals 2025. (Photo by Giorgio Perottino/Getty Images for Citta Di Torino )

Publicidad

Publicidad

Además, Nole está lejos de pensar en el retiro y ya se plantea metas de cara a la temporada 2026.

“No tengo ninguna intención de luchar por el número 1 del mundo el año que viene si sigo jugando, el ranking no tiene importancia para mí en estos momentos. Me centro en hallar la voluntad, la alegría y la motivación para competir en mis propios términos y tener buenas sensaciones en la pista”, cerró.