Andre Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: “Es un…”

Alguien que tiene permitido dar su opinión sobre las nuevas estrellas del circuito ATP es el histórico ex tenista estadounidense Andre Agassi, quien volvió a la escena mundial en la Laver Cup.

El Kid de Las Vegas fue el capitán del equipo Resto del Mundo en el popular certamen que organiza Roger Federer, donde tuvo la opción de compartir con los mejores jugadores de la actualidad.

Agassi tiene claro que el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner dominan la escena mundial, aunque asegura que les salió gente al camino.

Andre Agassi alabó al joven Learner Tien

Andre Agassi participó de un evento tenístico en Hong Kong, donde habló maravillas del estadounidense de origen asiático Learner Tien, que a sus cortos 19 años ya es el número 39° del mundo.

“Es un chico increíblemente talentoso. Lo veo con la capacidad natural y la fortaleza mental necesaria como para convertirse en uno de los mejores del mundo. Entiende perfectamente todas las variantes tácticas del juego y, mentalmente, es un privilegiado“, sostuvo el ex número 1 del mundo.

“Cuando veo su desempeño en pista, pienso que es uno de los pocos tenistas a los que creo que no podría ayudar porque hace absolutamente de todo en la cancha”, agregó sobre el pupilo de Michael Chang.

Para finalizar, Agassi dijo sobre Tien que “tendrá que superar ciertas limitaciones en cuanto a tamaño y fuerza, pero aún es joven para trabajar en eso y estrechar el cerco… Mentalmente, tiene todo lo necesario para triunfar. Será capaz de ser una amenaza clara para el top-10 a corto plazo”.

Learner Tien de a poco se inserta en el circuito ATP y en 2025 registra un total de 26 victorias y 22 derrotas.

