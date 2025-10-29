Es la amenaza de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la ATP y avisa: “No me puedo quejar…”

El carro del tenis mundial lo están llevando los jóvenes Carlos Alcaraz (1° de la ATP) y Jannik Sinner (2°), sin embargo, un sudamericano quiere ser parte del nuevo Big 3.

El brasileño Joao Fonseca (28°) está dejando de ser una promesa y se está transformando en realidad, porque a sus 19 años ya suma dos títulos y el pasado fin de semana ganó el ATP 500 de Basilea.

El carioca sigue firme en el Masters 1000 de París, donde dio cuenta del canadiense Denis Shapovalov y este miércoles se medirá ante el ruso Karen Khachanov.

Joao Fonseca está feliz por su brillante temporada 2025

Fonseca sentía la presión de dar el salto en el circuito ATP y lo hizo a lo grande, ya que está en el Top 30 y espera seguir escalando.

“Hace unos años sentía mucho la presión de jugar ante un público que me alentaba, pero ahora me encanta jugar con una grada ruidosa y que me ayuda en los momentos buenos y malos. Sé que vaya donde vaya, habrá espectadores brasileños y disfruto mucho de ellos”, dijo sobre la hinchada que lo empieza a seguir.

Joao Fonseca sigue firme en París. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

“Ha sido vital establecer un buen calendario este año para preservar mi frescura física y mental. Estoy disfrutando mucho del circuito, no me puedo quejar de lo que estoy haciendo en mi primer año compitiendo durante toda la temporada“, cerró el nacido en Río de Janeiro.

Joao Fonseca sigue avanzando en el escalafón mundial, debido a que en el ranking live este miércoles aparece en el lugar 24° del mundo, el mejor de su carrera.