Unión Española cerró su participación en la Liga de Primera con derrota 4-2 ante Coquimbo, diciendo adiós al torneo tras haber descendido la fecha pasada. Por eso, en Santa Laura alistan el plantel 2026 para la Primera B.

Es ahí donde reina la incertidumbre, partiendo por el cuerpo técnico de Gonzalo Villagra. Aún no hay oficialización sobre el dueño de la banca hispana en el Ascenso, aunque en el plantel ya comienza la danza de nombres.

Fue así que durante este fin de semana apareció un cotizado portero que este año tuvo la mejor campaña en su carrera. Formado en Colo Colo, joven valor está cerca de recalar en los hispanos.

Unión Española ya negocia por su carta

Desde Santa Laura arrementen con todor por hacerse de la carta de Julio Fierro. El arquero vivió su mejor año y estuvo muy cerca de ascender con Copiapó, teniendo que volver, por ahora, a Colo Colo.

“Julio Fierro, arquero de Deportes Copiapó, es el objetivo de Unión Española para el ascenso. Ya preguntaron referencias en el norte y ahora deben hablar con Colo Colo, dueño del pase”, avisó el medio Vamos la Unión.

Publicidad

Publicidad

El portero formado en los albos y que estuvo a préstamo en el norte fue sensanción en la Primera B. Tuvo 12 vallas invictas en 24 partidos al iniciar su campaña, rozando la hazaña tras quedar eliminado en la liguilla del ascenso.

ver también ¡No jugaría en la B! Revelan que figura de Unión Española es sondeado por dos equipos

Por ahora, Julio Fierro debe volver a Colo Colo, aunque en Unión Española ya avisaron que lo quieren como su portero titular para la misión retorno 2026. Ahora los hispanos deben negociar directamente con el Cacique.