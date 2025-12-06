Unión Española pasa por un pésimo momento, ya que tras la lamentable campaña en el Campeonato Nacional, el club hispano perdió la categoría y deberá disputar la próxima temporada en Primera B. A esto se suma, que el equipo perderá a algunas de sus figuras para pelear el ascenso.

Por segunda vez en su historia, los hispanos deberán jugar la B y con ello, además de despedirse de la división de honor, también vienen importantes recortes económicos.

Por lo que se esperan cruciales salidas y en ese contexto, revelan que dos equipos van por una de sus figuras.

El jugador que podría dejar UE el 2026

Según reveló el periodista deportivo Rodrigo Arellano, Ariel Uribe despertó el interés de dos clubes que siguen en el Campeonato Nacional el próximo año.

“Hay contratos altos en Unión Española que están por sobre el promedio del ascenso. Los clubes de Primera lo saben y comienzan los contactos. Audax y el Tino Tino (Palestino) preguntaron opciones de conseguir a Ariel Uribe. La decisión es de Unión Española”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Castigo por descender? El humillante viaje de Unión Española para cerrar el año ante Coquimbo

El duro presente de Unión Española

El equipo atraviesa un brutal panorama, por lo que pondrán todas sus energías en volver a la división de honor la temporada 2027.

ver también No lo tomó bien: la reacción de Tito Larraín al enterarse del descenso de Unión Española

Según reveló Radio Agricultura, uno de los cambios que harán desde la colonia es en el banquillo, donde Hernán Caputto es uno de los nombres que suena para asumir esta nueva etapa.

¿Cuándo juega Unión Española?

El último partido de los hispanos esta temporada se disputará este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas, donde el equipo se despedirá de la Primera División en un encuentro contra Coquimbo Unido, el actual campeón de la Liga de Primera.

Publicidad