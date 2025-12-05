Pese a que ya se hizo realidad su triste descenso a la Primera B, a Unión Española todavía le resta un partido para cerrar de manera oficial este lamentable 2025. Será de visita ante Coquimbo Unido, un partido que para los hispanos será solo por cumplir.

Sin embargo, el tener que salir a jugar como un equipo de la B no será lo peor para los de Independencia este sábado, ya que en las últimas horas se confirmó el terrible viaje del plantel para jugar en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Y es que la realidad de tener que jugar en nuestra división de plata golpeó de antemano a los jugadores, quienes tendrán que viajar por tierra, ida y vuelta, a Coquimbo para terminar la competencia de esta temporada.

Unión Española viaja por tierra para cerrar el año

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el plantel de Unión Española se reunirá este sábado 6 de diciembre a las 06:45 horas en el Complejo Santander en Quilín. Ahí tomarán el bus que los lleve a la Región de Coquimbo.

Unión Española jugará ante Coquimbo Unido este sábado desde las 18:00 horas casi por cumplir. | Foto: Photosport.

Lo más insólito es que el partido entre piratas e hispanos está pactado para ese mismo sábado 6 de diciembre a las 18:00. Sacando cuentas, el viaje por tierra tiene una duración de unas cinco horas y medio, dependiendo también de las detención que podría tener el bus.

Así las cosas el último encuentro de los hispanos en la Primera División será casi un adelanto de lo que vivirá el club en el 2026 jugando en la Primera B, donde los largos viajes en bus son más habituales de lo que algunos creen.