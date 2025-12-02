Un duro golpe a todo el fútbol chileno significó el descenso de Unión Española en la Liga de Primera 2025, cuando todavía resta una fecha por disputar en la competición.

La temporada llena de errores marcó al cuadro hispano que se tendrá que jugar todo en el Ascenso 2026, donde incluso ya hay históricos jugadores que tocan la puerta para venir a ayudar en el desafío.

Uno de ellos es Emiliano Vecchio, quien por sus redes sociales le mandó un mensaje a los hinchas del club, además que se ofreció para venir a poner el pecho en la Primera B.

“Desde Argentina quiero mandar un mensaje, dejé pasar un poquito el tiempo por todo lo que pasó. Irnos al descenso es algo que nos tocó a todos, a todos los que amamos a Unión Española, todos saben que es mi casa y un lugar donde yo fui muy feliz”, explicó.

Emiliano Vecchio estuvo en 2024 por última vez en Unión Española. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Vecchio el primer refuerzo de Unión Española en Primera B?

Emiliano Vecchio tiene una conexión grande con Unión Española, por lo mismo quiere ser la cara del equipo para la temporada en Primera B, donde buscarán rápidamente volver a Primera División.

“Quiero mandarle muchas fuerzas a todos los hinchas hispanos, que son muchísimos, decir que a veces es necesario que pasen estas cosas para volver con más fuerzas. Vamos a estar juntos, vamos a pelear como siempre lo hicimos, Unión es una institución gigante, con prestigio e historia”, comentó.

Por lo mismo, dejó abierta la puerta para su regreso o, de alguna forma, estar presente ayudando a volver a levantar al cuadro hispano, algo que ilusiona en Independencia.

“Estamos siempre con disposición para ayudar y devolver a Unión Española al lugar que se merece. Quiero mandar un beso y fuerza, estaremos por Chile y si Dios quiere el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española; fuerza hispanos”, finalizó.

